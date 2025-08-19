家電をまとめてスマート化！音声＆遠隔操作で家電を一括管理する【スイッチボット】ハブミニが超便利！Amazonで販売中！
音声＆遠隔操作で家電を一括管理！【スイッチボット】ハブミニが超便利！Amazonで販売中！
エアコン・テレビ・照明など、多くの赤外線リモコンに対応、あらゆる家電のリモコンを1つに集約してスマホで操作できるスマートリモコン。自社開発のスマートラーニング方式で、赤外線リモコンのボタンを押すだけで、デバイスを簡単に登録。ゲートウェイとして外出先でもSwitchBot製品と赤外線家電を操作可能。
「アレクサ、ただいま」と玄関で言うと、シーリングライトを点灯し、エアコンをオンに切り替え、スマートスイッチでお風呂の給湯器をオンにすることも。
あらゆる家電のリモコンを1つに集約してスマホで操作。家中のリモコンを「SwitchBot」アプリにまとめて、これ1台で手軽にスマートホームを実現。ゲートウェイとしてお家のエアコン・テレビ・照明などの家電とSwitchBot製品をインターネット（Wi-Fi 2.4GHzのみ対応）に接続させて、外出先からスマホで操作できる。
赤外線リモコンのほか、スマートスイッチ、スマートロック、SwitchBotカーテンなどのSwitchBot Bluetooth 通信デバイスもアプリに簡単に追加でき、ハブミニと連動することができる。事前にシーン設定に連携したデバイスのトリガー（動作条件）と希望の起動時間を登録しておくと、指定時刻になったら自動で動き出す。
