大人から見れば「そんなこと」でも高校生にとっては「重大な悩み」…異色のタイムスリップ漫画が感動的【作者に聞く】
この漫画はタイムスリップもののようで、単なるタイムスリップ漫画ではない。タイムスリップをしたように見せかけて、実は主人公だけが高校生に戻ってしまっている(若返ってしまっている)という設定の漫画なのである。中身は大人なのに、高校の授業を受け、試験勉強に苦戦し、きつい部活に参加して、「学生、しんどい…」ということを思い知らされる。タイムスリップだったら、宝くじか競馬で大儲けするという魅惑的なこともできただろうに…。主人公はもとの自分に戻れるのだろうか？
■家族の何気ない会話から生まれた設定と、主人公・鳳先生に込めたメッセージ
本作「青春サジェスチョン」は、高校教師である主人公の鳳(おおとり)先生“だけ”が高校生に戻るという、ひと味違ったタイムスリップ設定が魅力の作品である。この設定は、作者・乃さんと家族との会話のなかで生まれたそうだ。「当時よくタイムスリップをする漫画を読んだり、映画を観たりしていて、その感想を話しているときに『タイムスリップしてるようでしてないってどうかな？』みたいなことを言った気がします」と、乃さんは振り返る。処女作として挑んだ本作は予想以上に難易度が高かったが、大好きなタイムスリップ要素を盛り込み、描き切る力となったという。
物語の冒頭で鳳先生が語る「大人はずるくて、夢をおしつけてきて、話聞いてくれなくて、頑固でプライドが高い」という言葉は、乃さん自身が子供時代に抱いていた大人への印象である。そして、自らが大人と呼ばれる立場になった今、子供からそう思われないためにはどうあるべきかを考え、「誰かに選ばれる大人になろう！」というメッセージへと昇華させたそうだ。しかし、描き終えて数年、理想の実現がいかに難しいかを痛感していると明かす。それでも鳳先生には、作中で奮闘し続けてほしいという願いを込めている。
最後に、乃さんから読者に向けて「今後、どんな形であろうと漫画を描くことはやめないつもりなので、もしどこかで見かけたら、やさしく見守っていただけますと幸いです」とコメントを寄せた。
本作のラストでは、鳳先生だけがタイムスリップした理由が明らかになり、女子高生の意外な正体に驚かされる展開が待っている。最後まで見逃せない物語である。
取材協力：乃(@no_2n2ru10)
