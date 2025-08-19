新卒で新築“億ション”購入という記事がいま話題になっている。ABEMA的ニュースショーでは、実際にマンションを購入した28歳の男性に話を聞いた。

東京23区（上半期）新築マンションの平均価格は1億3064万円で前年同期比20.4パーセント増。上半期としては過去最高額で3年連続の1億円超えとなった。

三井住友信託銀行調査部の青木美香氏は「いまの20代は収入面で恵まれている世代。ここ数年に限っていうと、住宅価格も金利もこれから上がっていくことが間違いないという見通しがあるなかで、いつか買うんだったら早めに若いうちに購入するような志向の方が増えている」と説明する。

驚くことに20代2人以上世帯の場合、住宅ローンの平均額は1215万円。1990年と比べると、35年で15倍に。持ち家率自体も2人以上世帯、単身者ともに上昇傾向にある。住宅ローンの低金利や50年ローンの登場などがその要因ともされるが、「値下がりを知らない世代」という指摘もある。

青木氏は「（20代は）投資の失敗の経験がない世代。バブル崩壊とかリーマンショックによって投資していたものが目減りした経験がなく、いわゆる投資アレルギーがない世代。これは不動産についても当然下がるというような経験はない。借金をしても資産を増やしながら返していける、そういう感覚を持った世代が現在の20代」と解説した。

不動産コンサルタントの長嶋修氏は「圧倒的な低金利ということがある。なるべく長く組んでおいて、住宅ローンの支払いに余裕を持っておく。貯金ができたら繰り上げ返済してもいいし、株で資産運用してもいいというバッファーを残しておく。そのような考えの方が20代には多いと思う。前の世代のデフレマインドみたいなものはない。社会に出てからずっと不動産、株価も上がり続け、昨今は給与所得も上がり、インフレ気味にもなってきたという、マインドが基本的に上げ潮傾向にあるので、不安が比較的少ない世代とも言えると思う」と語った。

実際に20代にして億越えの物件を手に入れた、「家買うぞチャンネル」の川粼佑馬代表（28）に話を聞いた。現在、東京・虎ノ門の物件に住む川粼氏は、28歳の若さで港区某所に建設中の新築マンションを購入。購入価格は1億4000万円。そのうちの1億円を50年ローンで借り入れ、月々の返済額は28万円。引き渡しは来年になるという。川粼氏が大手商社に入社した当初の年収は400万円で、入社3年目にして年収は1000万円に迫っていた。

「住宅ローンを組める金額は年収の7倍、場合によっては8〜10倍みたいな計算になる。そこを満たしていれば誰でも組める」と語る川粼氏が物件を購入するのはこれが4戸目。新卒時には蒲田で約2800万円のマンションを購入。当時はローン審査に落とされるなど苦い経験もしたが、320万円アップで売り抜けて、早くも2戸目の広尾・築60年のマンションを約3000万円で購入。そしてそれも700万円アップで売り抜けて、現在住んでいるのは3戸目で「ここは1億円です」と、購入価格を明かした。

新卒時代は手堅いローンを組み、購入と売却を繰り返すことで売却益を獲得。その軍資金と新たなローンをもとに、3戸目で億越えマンション購入を果たしていた。間取りは2LDK、広さはおよそ60平米で、虎ノ門という好立地の物件を50年ローンで購入。川粼氏は「この前査定に出してみたんですが、1億3000万から1億5000万くらいにはなる。相場上昇もあってこういった形になっている」と説明した。

そして4戸目で初の新築億ションを購入。1億円を借りられた秘訣は数年先の年収の見込みと、すでに億ションを所持しているという信用にあったそうで「3年くらい働いていると、今後これくらい収入が伸びるから返済が大丈夫という判断をしてもらえる。それで審査が通った」と振り返った。

しかし、今後金利が上がることを考えると、返済に行き詰まるといった不安になることはないのだろうか。質問を投げかけると、川粼氏は「全く怖くない。まだ年齢が若いので、（金利が）上がったとしても頑張って働いて稼げばいいと思っている。金利にビクビクして買わない機会損失の方が僕は怖い」と、自身の考えを述べた。

長嶋氏は金利上昇のリスクについて「ここまでまだ少ししか日銀は動いていない。ここから0.25パーセントを1〜2回とやっていくうちに金利上昇のリスクがあるということを多くの人がイメージするようになると、この限りではないかもしれない」と解説した。

