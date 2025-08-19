大阪の落語家、三代目桂花団治さん（６２）が、戦時中に全国の動物園で進められた動物の殺処分を題材に、落語「どうぶつえん１９４５」を作った。

花団治さんは次世代に戦争の記憶を伝える「伝戦落語」に取り組んでおり、「家族同然の動物たちを手にかけなければならなかった歴史を知ってほしい」と語る。（藤岡一樹、前川和弘）

■やるせない思い

１６日、天満天神繁昌亭（大阪市北区）で新作が初上演された。

「動物を守るため、育てるために飼育員になったのに。動物が好きやのに殺せやなんて」

天王寺動物園（同市天王寺区）の飼育員が園長から殺処分を命じられ、泣きながらヒョウの首に手をかけようとする場面など、花団治さんは当時の飼育員のやるせない思いを表現した。

戦時中、全国の動物園では、空襲でおりが壊れて動物が逃げ出すことが懸念され、動物の殺処分が進められた。食料不足で死んでしまう動物もいた。天王寺動物園では、ヒョウやライオンなど１０種２６頭が殺処分された。

新作落語はこうした事実を基に創作。軍人の防寒用具にすることなどを理由に、一般宅で飼われていた犬や猫も国に「供出」させられたことも盛り込んだ。

■「ゾウ列車」

今回の作品は、小学１年の長女（７）が昨年４月、所属する合唱団で披露した合唱組曲「ぞうれっしゃがやってきた」に着想を得た。

同曲は、戦時中に動物の殺処分が進められる中、名古屋市の東山動物園で、園長らの懸命の努力で生き残ったゾウ２頭のことを歌っている。１９４９年、ゾウを見たいという子どもたちの願いをかなえようと、全国各地から子どもたちを同園につなぐ臨時列車「ゾウ列車」が運行された。

花団治さんはこの話を出発点に、今年に入って本や資料の分析を重ねた。新作落語は、戦後、ゾウを見るために全国から同園に人が押し寄せた場面から始まり、天王寺動物園の殺処分の歴史に場面が切り替わる。

「戦時中、飼育員は殺処分を断ることができない状況で、心を鬼にせざるを得なかったのだろう」と想像する。

■伝戦落語

花団治さんは豊中市出身で、８２年に二代目桂春蝶に弟子入りし、蝶六の名で活動。２０１５年に７０年ぶりに三代目桂花団治を継いだ。先代は、１９４５年６月の大阪大空襲で、防空壕（ごう）近くで命を落とした。

花団治さんは先代の無念を晴らし、戦争の記憶を継いでいきたいと、２０２１年に伝戦落語として１作目「防空壕」を完成させた。その後も義父の空襲体験を題材にした「じぃじの桜」など計３作を生み出した。

これまで伝戦落語を見た人たちから多くの反響があった。ある高齢者からは、自身の戦争体験が寄せられた。子どもたちからは、暗くて重たい印象のある戦争の話も落語であればわかりやすいと言ってもらえた。

戦後８０年となり戦争経験者が減っていく中、「戦争の歴史が忘れ去られないよう、若い世代との橋渡し役となっていきたい」と話している。