¤³¤ì¤¬¥Î¡¼¥Ï¥ó¥É¡©¡ÈPK¤Ê¤·È½Äê¡É¤Ë¿À¸Í»Ø´ø´±¤¬ÉÔÉþ¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Öµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡×¡ÖÏÓ¹¤²¤Æ¤Ê¤¤¤«¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í 0¡Ý1 ²£ÉÍFC¡Ê8·î16Æü¡¿¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛVAR¢ª¥Î¡¼¥Ï¥ó¥ÉÈ½Äê¤Î½Ö´Ö
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤À¤í¤¦¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¹¶·â¤òÅ¸³«¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç²£ÉÍFC¤ÎÁª¼ê¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¥ó¥É¤Ê¤·¤ÎÈ½Äê¤Ë¡£ºÝ¤É¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¿À¸Í¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤â¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Ç¿À¸Í¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë²£ÉÍFC¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£0¡Ý0¤Î¸åÈ¾¡¢63Ê¬¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¾ìÌÌ¡¢±Ê¸Í¾¡Ìé¤¬Áê¼êDF±óÆ£µ®À®¤òÈ´¤µî¤Ã¤Æ¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï²£ÉÍFC¤ÎDF´äÉð¹îÌï¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤³¤Ç±Ê¸Í¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö´äÉð¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¿³È½ÃÄ¤ÏVAR¤Ç¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢¼ç¿³¤Î¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤â¿³È½¤¬³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿À¸Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë´äÉð¤Î¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¾ÇÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¸å¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ç¿³¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥ÉÌµ¤·¡×¤È¤·¤Æ¡ÖPKÌµ¤·¡×¤ÎÈ½Äê¤Ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¡ª¡×¤È·ã¤·¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¤Î¿¹粼¹À»Ê»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Î»þ¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ï¼ê¤ò¸å¤í¤Ë²ó¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Î¡¼¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖPK¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖµÈÅÄ´ÆÆÄ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¢¤½¤³¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤±¤ì¤ÐÃæ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿À¸Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ë¥¢¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿µÜÂåÂçÀ»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¤¤Ê·èÄêµ¡¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¶ÉÌÌ¤ËÉÔÉþ¤ò¼¨¤¹¤Î¤ÏÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡SNS¤Ç¤â¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖµÈÅÄ´ÆÆÄ·ã¤ª¤³¡×¡ÖÏÓ¹¤²¤Æ¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥ó¥É¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»î¹ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ß¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+4Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÄËº¨¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë