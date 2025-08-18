Photo: ヤマダユウス型

先週ギズモード編集部は、大阪で行われている万博に行ってきました。

8月のとんでもなく暑い中、二日間の取材。外は炎天下。列にも並びます。そんな万博をできるだけ快適に過ごすために、編集部員とライターが持っていったもの、さらには持っていけばよかった…と後悔したものまで、まとめて紹介します。

これから万博に行く予定の方は、参考にしてみてください。万博、正直疲れはしましたが、めちゃくちゃ楽しかった！

持っていってよかったモノ

レンズペン（ライター・ヤマダユウス型）

Photo: ヤマダユウス型

炎天下の屋外と、よく冷えたパビリオン。

これらを行き来することで発生した予想外のできごと、それが「レンズの結露」！といっても表面がうっすら濡れる程度ですが、こんなときにレンズペンが役立ちました。

ティッシュで水分を拭き取ったあとにセーム革で優しく拭き上げると、前玉の隅々までスッキリ。レンズペン自身もコンパクトでブラシも付いてますし、改めて便利なブツだなぁと実感しました。今度からはカメラポーチだけでなくガジェットポーチにも入れておこう。

ミステリーランチ IN & OUT 18（ライター・ヤマダユウス型）

Photo: ヤマダユウス型

軽量かつパッカブルに収納できるバックパックを色々と探した結果、行き着いたのがコレ。

万博会場にて朝から夕方までの稼働で使ってみましたが、積載量や通気性、本体の軽さなど、万事問題なしでした。左右のボトルポケットには水抜き穴も付いているので、冷えッ冷えのペットボトルを突っ込んでも安心。多機能なアタックザックという感じで、今後の旅行や出張でも活躍させられそうです。

日傘（ライター・小野寺）

最初はどこか抵抗があった日傘。でも、個人的持っていって良かったものダントツ1位！

万博、基本的に日陰ありません（大屋根リングの下ぐらい）。パビリオンやレストランに並ぶにも、広大な会場内を回るにも、炎天下に晒されます。そんなもはや“痛い“直射日光から守ってくれるのが日傘。さすだけで、驚くほど快適に。今回は直前にAmazonでこちらを購入してみましたが、重量189g、畳んだ時の大きさ29cmとコンパクトで持ち運び楽々なのが良かったです。

ちなみに、雨天時にも使えて一石二鳥。ちなみに会場内では、男性も海外観光客も多くの人が日傘をさしているのを見かけました。だいぶ市民権得てきたなぁ。

クールネックタオル（ライター・小野寺）

首元からひんやりを。だけど繰り返し使えてグッド。

首からかける冷却アイテムは多数ありますが、クールネックタオルは万博のような長時間滞在系イベントで活躍してくれました。ポイントは、何度も“復活“すること。

やり方は簡単。水で濡らして、絞って、振るだけ。あとは首にかけて完了。特殊素材の助けで、ひんやりが持続します。しばらく使っていると、乾燥してただのタオルになっちゃうので、また濡らして復活させましょう。万博内にはトイレだけでなく手洗い場も多数設けられているので、適宜復活させながら長期戦をサバイブできました。

サングラス（編集部・吉岡）

Photo: 吉岡

当たり前っちゃ当たり前だけど、あるとないでは全然違う。

自分はもともとあまりサングラスをつけるタイプではないんですが、暑い国を旅行した時にその効果に気づいて今回持ってきました。紫外線は目にダメージを与えるし、日差しが強すぎると目があんまり開けられなくて疲れるんですよね。

万博は広い敷地に面白い建物がたくさんあるので、サングラスがあれば移動中も目を酷使せずに景色をが楽しめます。物としも軽いのでオススメ。ちなみにサングラスを選ぶときは、ちゃんとUVカットされてるものを選びましょう！

海水パンツ（編集部・吉岡）

別に万博会場で泳ぐわけではありません。

今回の万博では海水パンツを短パンとして履いて過ごしました。海水パンツの何がいいって素材が薄くてすぐに乾くこと。特に夏場はかなり汗をかくのですっごく楽でした。

ちなみに海パンを短パンとして履くときは、海パンっぽくないデザインを選ぶのが大事です。自分は古着の海パンを履いてきましたが、ぜひ自分好みの短パン風海パンをディグってみてください。

ハンディファン（編集部・ヤタガイ）

ハンディファン、結構みんな持ってました！

万博は基本的に座って休める室内がないので、みんな大屋根リングの下の日陰で一休みするのですが、そこで大活躍します。

晴れている夏の日でも日陰は案外涼しいのですが、風がないとキツイ。何かで仰ぐのも疲れるので、風力が強い＆ペルチェ素子でプレートが冷たくなるTORRASのハンディファンが大活躍してくれました。暑すぎて気持ちが持たない…という時のお守り代わりにも。

持っていけばよかったモノ

折りたたみ椅子（編集部・吉岡）

今回は持っていけなかったけど、あればよかったと思ったのが折りたたみ椅子。

万博は長時間並ぶことが多いし、休憩所も空いてなかったりするので、椅子があるだけで体力温存&回復できます。実際、万博の会場ではいろんな人が多種多様な折りたたみ椅子を持ってました。

その中でも特に良さそうだったのは蛇腹式の折りたたみ椅子と一脚椅子です。蛇腹式の椅子は設置面積が広くて安定感重視。一脚椅子は軽量で持ち運びしやすいのが特徴。

自分の荷物や体力と相談して選ぶのが良さそうです。

ファン付きウェア（編集部・ヤタガイ）

万博といえば、とにかく暑い。みんないかに暑さを凌ぐか、体力を消耗しないかに全力でした。

そんな中で何人か見かけたのがファン付きウェアを着た方。特にベストタイプは荷物にもなりにくいですし、胴体は涼しいし、めちゃくちゃ良さそうでしたよ。

万博だけじゃなく、外で並ぶことが多いレジャー施設などでも活躍してくれそう。

ペットボトルクーラー（編集部・ヤタガイ）

万博内には水を補給する施設がいくつかあるのですが、私が行った時期はどこも長蛇の列でした…。

一方、自動販売機は案外スッと買えたので、よく利用していました。だがしかし！ あの炎天下ではペットボトルの水はすぐにぬるくなってしまうのです。そんな時にペットボトルクーラーがあったら、ペットボトルの飲料を冷たいまま味わえただろうな〜と。

ちょっと荷物にはなりますが、どっちにしろマイボトルを持って行くと給水が大変そうだったので、私はペットボトル派＋ペットボトルクーラーが理想だと思いました。