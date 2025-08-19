マツコ・デラックスが18日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。茶わん蒸しの具で激論を交わした。

番組では「これだけは入れてほしい！茶わん蒸しの具」として「かまぼこ、鶏肉、銀杏、エビ、しいたけ」などを紹介した。

マツコは「これに関して言うと…何なら、これだけでは入れてほしいというか、これだけは入れてほしくない、ですね」と切り出した上で「具が入ってる茶わんむしってすごく嫌いです」と明かした。

具が複数入ることで「茶わん蒸しのよさをすべて消してない？ ゴロゴロ…どこくっても異物入ってるわけじゃない。あれって滑らかな卵を食べたいのにどこ食ったって、ゴリゴリしたのが出てくる。あんなの茶わん蒸しじゃないのよ」と指摘。その上で必要な具は「銀杏だけでいいの」と打ち明けた。

月曜コメンテーターの投資家、若林史江が具として三つ葉も主張すると、マツコは「三つ葉は銀杏と香りがぶつかるの。私は銀杏だけでいい」と宣言。「鶏肉は本当に邪魔」「あっさり昆布とかつおだけのおだしがいい」「しめじとかさ、どういうこと？」などと語った。

同番組内で腰の亜脱臼と伝えられていたマツコは3週間ぶりに復帰。4日は夏休みで、翌週11日は腰痛のため欠席し、2週連続で生放送を欠席中だった。先週15日には「祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博」の公開生収録が都内で行われたが、欠席していた。