白戸ゆめのアナ、“アナウンサー界No.1”ダイナマイトボディ開放「週刊FLASH」表紙登場
【モデルプレス＝2025/08/19】フリーアナウンサーの白戸ゆめのが、19日発売の『週刊FLASH』（光文社）の表紙と巻頭に登場。美しいスタイルを披露した。
【写真】白戸ゆめの、ふんわり美バスト披露
“アナウンサー界No.1”とも称されるスタイルで雑誌の表紙を飾るなど、人気を集める白戸が登場。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ美麗さ際立つグラビアで健康的で魅力的なダイナマイトボディを披露した。
インタビューでは、9月に30歳という節目を迎える彼女が20代でやり残したことについて語っている。
白戸は1995年9月28日生まれ、東京都出身。慶應義塾大学を卒業しており、2018年にKSB瀬戸内海放送に入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーとなった。現在は『N-FIELD』（FMNACK5）のパーソナリティなどを担当している。
そのほか誌面には、竹内花、古畑奈和らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】白戸ゆめの、ふんわり美バスト披露
◆白戸ゆめの、美ボディ披露
“アナウンサー界No.1”とも称されるスタイルで雑誌の表紙を飾るなど、人気を集める白戸が登場。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ美麗さ際立つグラビアで健康的で魅力的なダイナマイトボディを披露した。
白戸は1995年9月28日生まれ、東京都出身。慶應義塾大学を卒業しており、2018年にKSB瀬戸内海放送に入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーとなった。現在は『N-FIELD』（FMNACK5）のパーソナリティなどを担当している。
◆竹内花らも登場
そのほか誌面には、竹内花、古畑奈和らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】