「40までにしたい10のこと」で話題の竹内花、美バスト溢れるSEXYランジェリー姿披露
【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの竹内花が、19日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。ランジェリーカットを披露した。
【写真】竹内花、美ヒップ際立つSEXYボディ披露
「RIZINガール2025」の活動で話題の竹内。6ページにわたるグラビアでは、真夏の青空がまぶしい屋上でのショットや圧巻のプロポーションが目を引くベッドでのランジェリーカットを披露している。
グラビアやラウンドガールに加えて、テレビ東京系ドラマ『40までにしたい10のこと』（毎週金曜深夜24時12分〜）出演と、演技でも活躍の場を広げている彼女の艶姿が収められている。
今号の表紙は白戸ゆめの。そのほか、古畑奈和らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
