¥¸¥Ö¥êÂç¹¥¤½÷Í¥¡¦ÂÀÅÄÍ£¡¡8¡¦30¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡¡ÆÃ¤Ë¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ï
¡¡¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û½÷Í¥¤ÎÂÀÅÄÍ£¡Ê29¡Ë¤¬º£·î30Æü¤ËNHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Ì¾¸Å²°¶µ¼¼¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¡ª¡×¡£·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÂÀÅÄ¤¬¡¢¡È¹¥¤¡É¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¸ì¤ë¡£ÂÀÅÄ¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë³Ú¤·¤µ¤äÁÇÅ¨¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÊË¾·î¡¡À¶¹á¡Ë
¡¡ÂÀÅÄ¤Ë¤Ï¥¸¥Ö¥ê¤Ëµß¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¡£²¿µ¤¤Ê¤¯ºÆÀ¸¤·¤¿¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÅö»þ¡¢»ä¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ³Ø¹»¤¬³Ú¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤Ë¸«¤¿¡Ø¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤¬¤¹¤´¤¯»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥¦¥·¥«¤Î³ëÆ£¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥¸¥Ö¥ê¤Î±ü¿¼¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡£°ÊÍè¡¢¥¸¥Ö¥ê¤Ë¡È¾ÂÍî¤Á¡É¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï±Ç²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ñÀÒ¤ä¥°¥Ã¥º¤â¤¯¤Þ¤Ê¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡£°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Ï»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÇ¯´Ö30²ó°Ê¾åÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¹¥¤¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Á´ÎÏ¤Ç¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂÀÅÄ¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î1¤Ä¤¬¡Ö¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡×¤À¡£¼õ¸³ÊÙ¶¯¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¾®Àâ¤Î¼¹É®¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦·îÅç¼¶¤Î»Ñ¤¬¼«¿È¤Ë½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¶¤Î¡È¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤ò»î¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¶¤ÎÉã¤¬¼¶¤Ë¸þ¤±¤Æ¸À¤Ã¤¿¡Ö¿Í¤È°ã¤¦À¸¤Êý¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤¾¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Î¤»¤¤¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¿´¤Ë¤·¤ß¤ë¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËËè²ó¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢10Âå¤Îº¢¤Î¡È²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÀÄ¤¤Íßµá¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¸¥Ö¥ê¤ÏÌþ¤ä¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î»Ø¿Ë¡£³Ú¤·¤¤»þ¤â¿É¤¤»þ¤âÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÉ¬¤º´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¸¥Ö¥ê¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤´¤¯À¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¹¥¤¡É¤ÏÆü¾ï¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£Æ´¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥Ö¥êÀ¼Í¥¡£¡ÖÄÌ¹Ô¿ÍÌò¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë1¥ß¥ê¤Ç¤â·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ´¸«¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¥¸¥Ö¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Äà¤ê¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ÈÂ¿¼ñÌ£¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¼ñÌ£¤ò»×¤¤¤ÃÀÚ¤ê³Ú¤·¤à»Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂÀÅÄ¤¬¡È¹¥¤¡É¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¥Þ¥Ë¥¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸ì¤ëÍ½Äê¡£¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÆ±¤¸¡È¹¥¤¡É¤¬¤¢¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¹¥¤¤Ê¼ÔÆ±»Î°ì½ï¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¹¥¤Ãµ¤·¤Î°ìÊâÌÜ¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡þÂÀÅÄÍ£¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¦¤æ¤¤¡Ë¡¡1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë£¹·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£20ºÐ¤Î»þ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÎÆÉ¼ÔÁªÈ´¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Öº£Æü¤«¤é²¶¤Ï¡ª¡ª¡×¡Ê18Ç¯¡Ë¡¢NHK¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¡Ê24Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£18Ç¯¤«¤é21Ç¯¤Þ¤ÇÄà¤êÈÖÁÈ¡ÖÂçµù¡ª´ØÅì²Äà¤êÇúÄà²ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£222Ç¯¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥Þ¥«¥ê¥¹¡×¤Ï¡¢Short Shorts Film Festival&Asia¡¡2019¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥óÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡¡ÃæÊÔ¥Û¥é¡¼/¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ÉôÌç¡¡Gold¡¡Remi¡¡Award¼õ¾Þ¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï15Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£·ì±Õ·¿AB¡£