「その肥満、大腸がん・乳がんの原因に」医師が警鐘する“万病のもと”

肥満は単なる体重増加に留まらず、全身の健康に深刻な悪影響を及ぼす可能性のある状態です。具体的に、どんな悪影響があり、どんな疾患のリスクを高める原因となるのでしょうか？ 肥満が引き起こす疾患について、「そのだ内科糖尿病・甲状腺クリニック渋谷駅道玄坂院」の薗田憲司先生に解説してもらいました。

監修医師：

薗田 憲司（そのだ内科 糖尿病・甲状腺クリニック渋谷駅道玄坂院）

日本医科大学卒業後、東京臨海病院初期研修、東京都済生会中央病院勤務を経て、2023年そのだ内科 糖尿病・甲状腺クリニック渋谷駅道玄坂院を開院。高校時代、糖尿病になり苦しんでいる父親を救いたいという思いから糖尿病専門医を志す。外来診療で伝えきれないダイエットや血糖値改善のための食事や運動の方法を親しみやすい医師「血糖おじさん」としてYouTubeやInstagram、書籍、メディアを通じて広く情報発信している。日本内科学会内科認定医。日本糖尿病学会糖尿病専門医。

編集部

肥満だとどのような病気のリスクがありますか？

薗田先生

ありとあらゆる病気のリスクがあります。例えば2型糖尿病は肥満との関連が強いと言われていますし、高血圧や動脈硬化、心臓病、心筋梗塞、脳卒中などの心血管疾患や脳血管疾患のリスクも高めます。

編集部

生活習慣病との関連は聞いたことがあります。

薗田先生

それだけではありません。ほかにも過剰な脂肪が気道を圧迫することで起こる睡眠時無呼吸症候群や関節に過剰な負荷がかかることで起こる変形性股関節症や変形性膝関節症などのリスクも高まります。

編集部

そんなに多くの病気と関連があるのですね。

薗田先生

そうですね。あとは、男性であれば大腸がんのリスク因子にも挙げられていますし、女性は不妊症や乳がんとの関連も報告されています。

※この記事はMedical DOCにて＜【危険】｢どうせ痩せれない｣と放置するな 肥満が体に与える悪影響はこんなにある＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。