¡ÖËãÁð¡×¤Î´ÇÈÄ¤Ë²ø¤·¤¤¿¢Êª¤Î¼Ì¿¿¡Ä¡ØÀõÁð¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡ÙÂçËã»ö·ï ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÅ¹¤ÎàÉ¾È½á
´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¡ØÀõÁðÃÏ²¼³¹¡Ù¤Ç
ÅìµþÅÔ¡¦ÂæÅì¶è¤Î¡ØÀõÁðÃÏ²¼³¹¡Ù¤Ë¤¢¤ë»¨²ßÅ¹¤Ç´¥ÁçÂçËã¤òÈÎÇäÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤Ï£¸·î14Æü¡¢Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹ÓÀî³ÙÂç¡Ê27¡Ë¤ÈºÊ¤Îµ¨Èþ¡Ê31¡Ë¤òÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê±ÄÍøÌÜÅª½ê»ý¡Ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
£²¿Í¤ÏºòÇ¯£¶·î¡¢·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë»¨²ßÅ¹¡ØPAPIZONDON¡Ù¤ÇÂçËã¤ò0.65¥°¥é¥à½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¡£¡ÖÅ¹¤ÇÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçËãÀ®Ê¬Æþ¤ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼Ìó50¸Ä¡¢´¥ÁçÂçËã¤äÂçËãÀ®Ê¬¤¬ÉÕÃå¤·¤¿·×ÎÌ´ï¤äµÛ°ú´ï¶ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂÎ©¶è¤Î¼«Âð¤«¤é¤âÌó250¥°¥é¥à¤ÎÂçËã¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÓÀî³ÙÂçÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¡¢µ¨ÈþÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢£²¿Í¤¬Å¹¤ÇÂçËã¤òÈÎÇä¤·¡¢µÒ¤ËµÛ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÃÏ²¼¾¦Å¹³¹¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀõÁðÃÏ²¼³¹¤Ï1955Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¾¼ÏÂ¤Î°ä¹½¤Î°ì¤Ä¤À¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÏ¸µÌ±°Ê³°¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡ØPERFECT DAYS¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÀ»ÃÏ½äÎé¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢70Ç¯´Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤À¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿É×ºÊ¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿»¨²ßÅ¹¡ØPAPIZONDON¡Ù¤Ï¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡ÖÀõÁðunderground district¡¡²»³Ú¤ÈËÜ¤ò³Ú¤·¤àÃÏ²¼¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¡¢µï¼ò²°¡¦¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Å¹¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¾¦ÉÊÍó¤Ë¤Ï½ñÀÒ¤ä¸ÅÃå¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂ¾¤Ë¡¢µÊ±ì¶ñ¤â¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ä¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤òºî¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡¢¤¿¤Ð¤³ÍÕ¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½¾ì¤ÇÊ¹¤¤¤¿Å¹¤ÎàÉ¾È½á
¼ÂºÝ¤ËÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÊÉ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢ÀõÁð¤ò¡ÖËãÁð¡×¤ÈÉ½µ¤·¤¿¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬¥¢¥ó¥°¥é¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Á°¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçËã¤È»×¤·¤Áð¤Î¼Ì¿¿¤ÈÄ»µï¤È´ã¤ò¥³¥é¡¼¥¸¥å¤·¤¿²è¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤Å¹¤À¡£
°ìÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ½»Ì±¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¥ä¥Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Å¹¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¾¯¤·°ú¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·½É¤ä½ÂÃ«¤Ê¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀõÁð¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃÏ²¼³¹¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ì¥¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¿åÏ³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç±ÒÀ¸Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¼«ÂÎ¤¬¥¢¥ó¥°¥é¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¡ØÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡×
ÃÏ²¼³¹¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢Å¹¤Ç¤ÏÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î»¨²ß¡¦°û¿©Å¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçËã¤ÎÆ÷¤¤¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂçËã¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¹ÓÀî¤µ¤ó¤â¡¢ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È¤«¡¢ÊÑ¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢±Ä¶ÈÃæ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Å¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡Ø²ø¤·¤¤¡Ù´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÃÏ²¼³¹¤òÅÙ¡¹Ë¬¤ì¤ë¿Í¤â¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢ÂçËã¤Îµ¤ÇÛ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ²¼³¹¤Çµï¼ò²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤òÌÜ·â¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î£¶·î¤´¤í¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢20¿Í¤¯¤é¤¤¤Î·Ù»¡´±¤¬¥¬¥µÆþ¤ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÂáÊá¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÂçËã¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ø°Â¿´¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤ÃËÀ¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¤¹¤è¡£±Ä¶ÈÃæ¤â±Ä¶È½ª¤ï¤ê¤â¡¢¤ª¤«¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÃÏ²¼³¹¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿ÂçËã»ö·ï¡£Æ±¤¸ÃÏ²¼³¹¤Î¾¦Å¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Êµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¾Ú¸À¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢SNS¤Ç¤ÏÅ¹Æ¬¤Î¡ÖËãÁð¡×¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡ÔÀõÁð¤Î¤¢¤½¤³¡¡°ìÈÖ±ü¤ÎÊý¡ÊÃí¡¦¹ÓÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤ë¤¢¤¿¤ê¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçËã½¤«¤Ã¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÅöÁ³¡¢ÂçËã¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
²ø¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ¹¹½¤¨¤«¤é¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
取材・文:白石凌