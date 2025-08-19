『スティンガース』謎のカルト教団で消えた信者 教団施設でおとり捜査開始【第5話あらすじ】
俳優の森川葵が主演を務める7月22日スタートのフジテレビ系火9ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（毎週火曜 後9：00）の、第5話が19日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが解禁された。
【写真】顔小さい!!サングラス姿の森川葵…第5話場面カットがもりだくさん
日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナルの“爽快コンゲーム（だまし合い）エンターテイメント。
■第5話あらすじ
囮（おとり）捜査もこなれてきたスティンガースは、今日も犯人検挙にいそしんでいた。彼らが警視庁に戻ると、二階堂（森川葵）が新しい事件のブリーフィングを始める。次なる事件は「宗教団体『幸せの果実』信者 連続行方不明事案」だ。
『幸せの果実』とは、若者を中心に5000人以上の信者がいるという新興宗教で、4人のリーダーによる集団指導体制を採っている。二階堂がモニターに表示したリーダーたちは、全員が若い男女だ。自然と共生し、人間本来の生き方を取り戻すことを教義としていて、信者の一部は教団が所有する農園で自給自足の集団生活を送っている。その農園で信者が行方不明になっており、信者の家族から来る相談がここ１年で急増していると、二階堂は説明する。
乾（藤井流星）が「これって事件なのか…？」と疑問を投げかけると「現時点では疑惑の域を出なくともその段階で動けるのが囮捜査の強みだ」と西条（玉山鉄二）が答える。事件が〈起きて〉から動く通常捜査とは違うのだと。「じゃあ我々（われわれ）が信者になってこの団体の中に入り込むわけですね」と関口（杉本哲太）が意気込むと「そうです、神のご加護がありますように」と二階堂は不敵にほほ笑む…！いったい、信者たちはどこへ消えたのか？この事件を解決するべく、スティンガースのメンバーが謎の宗教団体に潜入を開始するが…？
