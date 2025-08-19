瀬戸朝香、真夏のビーチで“美背中”あらわな姿「こんなママだったら写真撮りたくなる〜」「どれもこれも素敵」
20th Century・井ノ原快彦（49）の妻で俳優の瀬戸朝香（48）が19日までに自身のインスタグラムを更新。“美背中”あらわなワンピースショットを公開した。
【写真】う、美しい…色気全開の瀬戸朝香
瀬戸は「新たなるカメラマン登場〜 友人の、大学生の息子くん いいカメラ持っていたから撮影してもらった センスあり」とつづり、自然の緑と砂浜のコントラストが特徴的な場所で撮影された自身のソロカットを複数公開。太陽の光を浴びて、気持ちよさそうな表情を浮かべている。
この投稿には「こんなママだったら写真撮りたくなる〜」「若いし、きれい凄ぎる」との「どれもこれも素敵」反響が寄せられている。
