岩手・滝沢市の中学校にクマが侵入、生徒に助け求められた副校長が鉢合わせも　各地でクマ被害相次ぐ…猛暑による餌不足が影響か

宮城・登米市で17日午後6時過ぎに撮影された映像。

果樹園を歩く黒い影は、野生のクマだった。

地面にはいつくばって、何かをむさぼり食べていた。

クマの被害が各地で相次ぐ

食い荒らされたのは、収穫直前だった複数のモモだった。

近隣住民は、「困りますね。1人で作業できないですね、怖くて」と話す。

クマによる被害は、北海道でも。

FNNのカメラが17日夜、北海道・江差町の畑で撮影した映像では、1頭のクマがスイカをくわえていた。

朝になって住民が目の当たりにしたのは、食い荒らされたのは約15個のスイカだった。

この畑では、17日の早朝にもクマによる同様の被害が確認されていたため、住民は戸惑っていた。

住民は、「このクマを駆除しないと、来年（作物を）作れない」と困惑していた。

一方、岩手・矢巾町で18日午後0時半過ぎに撮影されたのは、クマが住宅の庭からメロンを持ち去る姿。

さらに、この約5時間前には、メロンがとられた町から車で50分ほど離れた滝沢市の夏休み中の中学校にクマが出没していた。

防犯カメラ映像には、侵入の瞬間がとらえられていた。

校舎の影から現れたクマが玄関前をうろついていた。

画面の左側では、クマの様子を確認する生徒の姿が。

さらに画面奥からは、2人の生徒が走って玄関に入っていった。

駅伝の練習のため登校してきた生徒たちが助けを求めたのは、伊藤伸副校長だった。

一本木中学校・伊藤伸副校長：

生徒の安全を確保しなきゃいけなかったので、すぐ扉を閉めさせて、「隠れていろ」という指示を出しました。「親グマもいるかな」とちょっと心配したので。

生徒の安全を確保後、伊東副校長が現場に向かうと…、

一本木中学校・伊藤伸副校長：

ここにクマがこの非常口から入ってきて、ちょうど駆けつけた私と目が合ったと。

目が合ったのは、子グマほどの大きさで校舎の外へ逃げていったという。

残暑の中、各地で相次ぐクマの出没。

専門家はその理由について、「クマの数が増えている」としたうえで、猛暑とエサの関係を指摘する。

アジア動物医療研究センター・パンク町田センター長：

猛暑であったり、あるいは猛暑でなくても季節がいつもと極端に違う年には、（クマの餌になる）シイの実やドングリなど、堅果類の実なりが悪くなります。そうなると餌不足に陥り、さらに1頭あたりの活動範囲も広がります。

