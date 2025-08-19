

LUNA SEA公認のコピーバンドLUNA CHEE

8月19日から放映の日本マクドナルド株式会社新TVCMで、加藤清史郎がロックバンドLUNA SEA公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」のボーカリスト役として、本家MVさながらの世界観で熱いパフォーマンスを披露。 CM楽曲は、ものまねタレント・たむたむがLUNA SEAの代表曲「ROSIER」を商品にちなむ替え歌として熱唱している。

本家LUNA SEAのメンバーも、「ROSIER」MVの完全再現を目指して制作された新CMの完成を楽しみにしていたようで、たむたむのレコーディングにボーカルRYUICHIがサプライズで登場しその場で直接歌唱指導を行う貴重なシーンや、完成した新CMを視聴したLUNA SEAメンバー全員のリアクションを収めたWEB限定ムービーも公開予定となっており、そちらも大きな話題となりそうだ。詳細はマクドナルド公式Xアカウントより順次公開予定となっている。

日本マクドナルドは、大人気レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」にホワイトチェダーチーズを2枚加えた「チーズチーズダブルチーズバーガー」、同じく「てりやきマックバーガー」にホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えた「チーズチーズてりやきマックバーガー」、さらに朝マック®限定の「チーチーダブチソーセージマフィン」を、8月20日（水）より2週間限定で、全国のマクドナルド店舗にて販売する。

そんな新たな話題も登場する中、本家LUNA SEAは11月8日、9日に幕張メッセにて、自身が主催するロックフェス「LUNATIC FEST.2025」を開催する。錚々たるラインナップが熱いパフォーマンスを繰り広げる、最強かつ最狂のロックフェスになる。◆マクドナルドキャンペーン情報ページhttps://www.mcdonalds.co.jp/campaign/cheese-cheese-series/