壹岐いちこがインスタグラムを更新

16日に行われた陸上の日本グランプリ（GP）シリーズ・アスリートナイトゲームズin福井（9.98スタジアム）の女子100メートルに出場した28歳の壹岐いちこ（ユティック）が、10年ぶりに自己ベストを更新。その胸中を明かしている。

予選で3レーンから飛び出した壹岐は、スタート直後は少し後れを取ったものの、徐々に加速。1着の君嶋愛梨沙にわずかに及ばず、2着となった。それでも11秒52で自己ベストを10年ぶりに更新。タイムを確認すると、思わず口元を抑え、喜びをあらわにした。

壹岐はレース後の17日にインスタグラムを更新。「予選で10年ぶりに自己ベスト更新出来ました 長いこと続けて来て良かったなと思う瞬間でした」と胸中をつづった。また「そんな前の記録なのに覚えてくれている人たちが沢山いて声を掛けてくださって感謝感激です…」と観客に対し感謝をつづった。約3時間後に行われた決勝で、壹岐は11秒65の6着だった。

壹岐は立命大出身の28歳。妹のあいことともに姉妹スプリンターとして陸上界で知られている。



（THE ANSWER編集部）