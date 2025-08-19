な、な、なめこキターーーッッ！！【ガチャ】何個でも欲しくなる♡「新商品」がめちゃカワ

2011年に初リリースされたスマホゲームアプリ「おさわり探偵 なめこ栽培キット」。画面上の原木に生える、さまざまななめこを育成し収穫しながら、なめこ図鑑を完成させていく大人気のゲームアプリです。2021年の10周年以降、再びブーム到来中のなめこが【ガチャ】の「新商品」として登場。そこで今回は、気になるラインナップをチェックします。

懐かしさにテンション上がる人続出！？

「なめこ栽培キット つまんでつなげてマスコット」にラインナップされているのは、5種類のなめこたち。いずれもボールチェーンかカニカンが付いており、カニカンならほかのなめこと連結させることが可能です。当時アプリをやっていた人であれば、ラインナップの懐かしさにテンションが上がりそう。

まずは王道のシンプルなめこを狙いたい！

ラインナップには王道のなめこのほか、まめなめこやカエルなめこなどが入っています。@ftn_picsレポーターHaruさんは「なめこ、枯れなめこ、まめなめこをGETしました」とのこと。連結させたなめこたちの姿は、収穫する瞬間を彷彿とさせる可愛さがありますよ。

当時アプリにハマっていた人も、今アプリにハマっている人もぜひチェックして欲しい【ガチャ】の「新商品」。ゆるい表情に癒されるので、気になる人はぜひゲットしてみて。

