野良猫に誘われるようについて行った先には、紐に絡まって苦しそうな子猫の姿があったそう。ママ猫との出会いから保護後の様子までをまとめた経緯は、TikTokでも大きな反響を呼び、「ママ偉いね」「助けてくれる人をちゃんとわかってるんだなぁ」「ツラかったろうな」「ママ猫まで保護してくださり心から感謝です」の声が寄せられました。

【動画：野良の母猫について行ってみたら……】

倉庫から聞こえてきた子猫たちの声

TikTokアカウント『ヲタク』さまに投稿された、とある猫さんファミリーの物語が注目を集めています。

ある日のこと。投稿者さまのお家の倉庫から、なにやら猫の鳴き声が聞こえたのだそう。するとそこには、1匹のお母さんとみられる猫さんと、3匹の小さな子猫がいたのだとか！

お母さんは育児で疲れ切っているのか、目を閉じてウトウトしている様子だったそう。そこで、小さな子猫たちとお母さんの健康を心配し、投稿者さまは全員を保護することに決めたといいます。

しかし、お母さん猫はそのまま保護されることなく、投稿者さまをどこかに誘うように歩いて行ってしまったのだとか。いったい、お母さん猫の向かう先には何があるのでしょう。

野良ママ猫について行ってみると…

お母さん猫に「こっちに来て」と言われているような気がした投稿者さま。そのままお母さん猫について行ってみることに。

すると、ある場所までくると立ち止まり、「ニャァ」と一鳴きした後、投稿者さまがついてきているか確認するように後ろを振り返り、おそらく目的地へと再び駆け足で歩いて行ったというのです。

そして草むらを分け入るようにして進んでいった先には、もう使われていないとみられる倉庫が！

お母さん猫が倉庫の中へと入って行ったのを確認し、投稿者さまも急いで追いかけることに。そして、倉庫の中を覗いてみたところ、なんと1匹の白い子猫が紐に絡まって苦しんでいたのです！

お母さん猫は、他の子猫たちを育児しつつ、紐に絡まって取り残されてしまったもう1匹の子猫を心配し、「この子も助けてほしい」と投稿者さまに訴えていたのでしょう。

もちろん、このまま放っておくわけにはいきません。投稿者さまは丁寧に白い子猫を紐から外してあげて、お母さん猫と一緒に保護することにしたといいます。

色が全く違うので、全員が同じお母さん猫から生まれたのかどうかは定かではありません。しかし、「1匹も失いたくない」という愛情深いお母さんの思いが投稿者さまに伝わり、最高のハッピーエンドを迎えることができたのです！

みんな保護されて仲良く生活中！

現在、保護されたお母さん猫と4匹の子猫たちは、投稿者さまのお家で先住猫さんと一緒に仲良く暮らしているとのこと。子猫たちもお母さんもすっかり元気になり、のびのびと暮らしているようですよ！

発見から保護、そして現在に至るまでの経緯をまとめた投稿は、TikTokに投稿されると多くの人の注目を集めました。

投稿には「ママ偉いね」「助けてくれる人をちゃんとわかってるんだなぁ」「ツラかったろうな」「ママ猫まで保護してくださり心から感謝です」など、称賛の声が寄せられ、猫ファミリーの幸せを願う声が殺到しています。

TikTokアカウント『ヲタク』さまでは、今回ご紹介した猫ファミリーの様子が不定期に更新されています。

猫さんファミリーの皆さん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ヲタク（@uoxoupd8）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。