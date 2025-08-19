今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「困り顔のこまる」に投稿された、飼い主さんに構ってもらえなくて拗ねてしまった子猫ちゃんの様子。動画の再生回数は51万回を超え、投稿には「絶対拗ねてるかわいいw」「パソコンを早く捨てなさいって言ってそうww」といった声が集まっています。

飼い主さんに構ってもらえないと…

今回、TikTokに投稿されたのは、TikTokアカウント「困り顔のこまる」さん。登場したのは、困り顔がチャームポイントのマンチカンの「こまる」ちゃんです。

ある日、パソコンの作業に集中していて、こまるちゃんのことを構ってあげられなかったという飼い主さん。すると、こまるちゃんは拗ねてしまったのか、飼い主さんが使っているパソコンの後ろに隠れて、寂しそうな目で見つめてきたといいます。

胸キュン必至の拗ね方

あまりにも分かりやすい拗ね方をするこまるちゃんに、飼い主さんも思わず笑ってしまったそう。飼い主さんの目に入る場所で拗ねていることからも、どうやって拗ねていたら構ってもらえるか分かっていそうな気がします。こまるちゃんは、相当の策士ですね。

飼い主さんいわく、こまるちゃんはとても寂しがり屋なのだとか。アカウント内の別の投稿では、寂しそうな目で飼い主さんが外出する様子を見つめるこまるちゃんの姿を確認することができます。

切なすぎる目で飼い主さんを見つめるこまるちゃん。この日はたった5分の外出だったそうですが、こまるちゃんの表情を見て飼い主さんまで悲しくなってしまったといいます。

寂しがり屋のこまるちゃんにメロメロ

とっても寂しがり屋のこまるちゃんは、寝ている時に飼い主さんがトイレに行っても、起きて確認しに来てくれるそう。甘えん坊で飼い主さんのことが大好きな、こまるちゃんなのでした。

投稿は、TikTokにて5.4万件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。こまるちゃんの拗ねた様子に、多くのTikTokユーザーがメロメロになったようです。

記事冒頭でご紹介した投稿を見た視聴者からは、「ちゃんと主の視界に入るとこで拗ねてるの可愛すぎ」「拗ねてもかわいいってずるいいい！！可愛いいい！！」「可愛すぎてパソコンに集中出来ません♡」「あたしと仕事どっちが大事なのっ？！の、顔してる(笑)」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「困り顔のこまる」では、困り顔が可愛いこまるちゃんの日常の様子が投稿されています。

こまるちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

