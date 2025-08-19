「力不足だ」井上尚弥戦を切望するフェザー級王者に疑問の声　グッドマンとの凡庸な防衛戦に評価揺らぐ「一体どうイノウエに対処する？」

グッドマンとの打ち合いを何とかモノにしたボール(C)Getty Images

サウジ決戦での凡庸な内容は、王者の評価を急落させた。

現地時間8月16日、サウジアラビアでボクシングのWBA世界フェザー級タイトルマッチが行われ、王者のニック・ボール（英国）は挑戦者のサム・グッドマン（オーストラリア）に3-0（117―111、118―110、115―113）で判定勝利。3度目の防衛に成功した。

勝つには勝った。互いに多くのパンチを応酬する接戦の中でボールはスイッチを交えながら強打を叩きつける。ただ、フィジカルの強さを生かしたボクシングも、左ジャブを利したテクニカルなスタイルを構築したグッドマンを打ち崩すには至らなかった。

1階級下を主戦場としてきたグッドマンを圧倒できなかったために、ボールへの世間の見方はシビアなものとなっている。米ボクシング専門サイト『3Kings Boxing Worldwide』は「ニック・ボールがナオヤ・イノウエと戦うには力不足だ」と銘打った記事を掲載。「表向きの判定は優勢に見えたが、実際にはグッドマンの安定したジャブと冷静な攻撃が、試合の大半でボールを苦しめた」と試合を分析。そして、王者への疑問を投げかけている。

「グッドマンには、イノウエのようなスピード、正確さ、そして爆発的なパワーもない。それにもかかわらずボールを苦しめ続けた。そこに厄介な問題が浮かび上がる。ボールがグッドマンに苦戦したなら、いったいどうやってボクシング界屈指の強豪であるイノウエのダイナミックな攻撃に対処するというのだろうか」