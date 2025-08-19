X（旧Twitter）で話題になっているのは、お庭で全力疾走をする柴犬さんのお姿。想定以上に疾走感あふれる、まさかの光景は記事執筆時点で21万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：庭で全力疾走する『まん丸ボディ』の子犬→想定以上に『疾走感あふれる光景』】

庭で全力疾走する“まん丸ボディ”の犬

Xアカウント『@k3i2e』に投稿されたのは、柴犬「あおい」ちゃんのお姿。

この日も、飼い主さんがあおいちゃんのために準備してくれた広くてキレイなお庭で、元気いっぱい駆け回っていたのだといいます。

写真を撮ってみたら…

その微笑ましいお姿をカメラに収めたという飼い主さん。画像を振り返ってみると…そこには、疾走感にあふれたフォルムの、丸すぎるあおいちゃんのお姿があったのだそう。

向かい風に抗わず、ペタンと倒れてしまった三角のお耳、ニッコニコの笑顔、あまりにも丸すぎるフォルム、疾走感を感じさせる地を蹴るおみ足…。

時には原型を忘れさせてしまうほどの疾走感を見せたり、アニメでしか見たことがないような形状に変身したり。ただ駆け回っているだけでも、あまりにもバラエティ豊かなお姿を披露してくれるという、あおいちゃん。

なんだかクセになるそのお姿、フォルムは多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

生後9ヵ月のお転婆な女の子♡

2024年10月27日生まれのあおいちゃんは、甘えん坊でお転婆な女の子♡現在9ヵ月でまさに育ち盛りのわんぱく盛り。

あおいちゃんのために準備された広くてキレイなお庭で、毎日素晴らしい走り込みを見せてくれているのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすあおいちゃんのお姿は、日々柴犬の魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@k3i2e」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。