YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」で話題になっているのは、子守りをするわんこのお姿。あまりにも愛溢れる光景に思わず感動してしまうほど…！その様子は、記事執筆時点で22万回を超えて再生されており、「優しすぎて泣けてくる」「なんて優しい目」「信じられない光景」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：入院中、居ないママの代わりに赤ちゃんを…大型犬がみせた『子煩悩すぎる光景』】

ママが出産のため入院

愛犬との微笑ましい生活を日々紹介しているご夫婦。今回は、ママが出産のため入院することになったそうです。長女はまだ1歳ですが、ママの不在中にお姉さんになる準備をしていたとか。

ぬいぐるみにシーツをかけて、赤ちゃんのお世話をするシミュレーションをしている様子の女の子…。寝室でのそんなやり取りを、扉の外でシベリアンハスキーの『もん』ちゃんが見守っていたそうです。犬用の水やトイレがあるのは1階ですが、気になることがあるもんちゃんは、わざわざ2階に上がって寝室の前で待機していたようです。

夜通し子守りをする犬

もんちゃんが気になっていたのは、女の子の様子です。ママが数日いないことに寂しがっていないか、心配になったのだといいます。ベッドで寝る女の子の隣に、そっと寄り添うように横になったそうです。

女の子の様子が気になるもんちゃんは、夜通しクンクン嗅いで心配していたとか。その姿はまるで面倒見のいいお兄ちゃんのよう…。女の子の横にぴったりくっついて、「寂しくないよ」と気遣うように女の子を見つめていたといいます。

頼もしい姿にホッコリ

翌朝、ベッドの上には、スヤスヤ眠る女の子とちょっぴり寝不足な様子のもんちゃんの姿が。もんちゃんは、夜の間中、女の子を心配していたのかもしれません。

やがて目を覚ました女の子は、隣にもんちゃんがいることに気付いて、とっても嬉しそうな表情になったのだとか。最後はママを思い出して涙を流す一幕もあったものの、頼もしいお兄ちゃんのおかげで、安心して夜を過ごせたことでしょう♡

この投稿には「見てるだけで幸せが溢れてくる」「最高のお兄ちゃんで娘ちゃんも幸せですね」「ずっと仲良く暮らしてほしいです」といったコメントが寄せられています。

今回は登場しませんでしたが、もんちゃんには『にこ』ちゃんという妹犬もいるのだそう。YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」には、もんちゃんとにこちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。