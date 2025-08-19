元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美（46）が18日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。夫でお笑いコンビ「さまぁ〜ず」大竹一樹（57）が前日に作った料理を食べない理由を明かした。

今回のゲストはタレントの藤本美貴で「たまごクラブ・ひよこクラブ」が全面協力した冊子を手に、ママっぷりを振り返った。藤本と「ママ友」の中村もゲストで出演した。

「急に誘われた飲み会、どう伝えるのが正解?」という話題で、すでに料理を作っていた場合に藤本の夫でお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春は「食べたいんだけど、ちょっと行ってくるから明日食べるね」と伝えてくれるという。

これに、中村は大竹のことを「ある方とかは…」と呼びつつ「前の日に作ったやつを食べないんですよ」と一切手を付けないとした。これに藤本は「それは嫌だ!」とバッサリ。

さらにその理由について中村は「一日置くと菌が繁殖してるって言って食べない」と明かした。この理由に藤本は「えぇー!?」と衝撃。そのため中村は「だから…私がだいたい前の日の残り物は全部食べなきゃいけなくて」と、箸をつけていなくても食べないことを伝えた。