¶â»Ò·ÃÈþ»á¡¢°ËÅì»ÔÄ¹¤Ë¶ì¸À¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤¹¤®¡×¡Ö³ØÎò¤è¤ê¤â¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÇÍÉ¤ì¤ë°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·³ã»ÔµÄ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¡¦¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶â»Ò»á¤¬°ËÅì»ÔÄ¹¤Ë¶ì¸À¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÇÍÉ¤ì¤ëÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬½é¤á¤ÆÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤ë½ñÎà¤Ï¡Ö¥Á¥é¸«¤»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡ÖÊóÆ»¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥é¸«¤»¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡ÊÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡Ë
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤¹¤®¡£¥³¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤ÊµÄÄ¹¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡£¥«¥á¥é¤ß¤ó¤ÊÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ì¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤º¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö³ØÎò¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²þ³×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¸í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤È¿Éíå¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡Ö¿¿Ùõ¤ËÀ¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤È¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼óÄ¹¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ÔÀ¯±¿±Ä¤ò¤³¤ì¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¡Ø»ÔÄ¹¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢¤¢¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Û¾ï¤Ê»öÂÖ¤À¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤º¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢»ÔÌò½ê¿¦°÷¤¬ÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¤È¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö°ì²ó¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢¶Ë¤á¤Æ¶á¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¡ØÂ³¤±¤Æ²¿¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¼«¿®¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤ºÉ´¾ò°Ñ¤ò¤ä¤ë¤À¤±Á´Éô½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡£Ê¼¸Ë¤Î»þ¤ß¤¿¤¤¤ËÉ´¾ò°Ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢Áªµó¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶µ·±¤«¤é°ËÅì»Ô¤Î»ÔµÄ²ñ¤ÏÉ´¾ò°Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÁ´Éô¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÄ²ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ¿®Ç¤¤ò½Ð¤¹¤È¡£½Ð¤·¤¿¸å¡¢¤¢¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÄ²ñ²ò»¶¤òÁª¤Ö¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¶â»Ò»á¡Ë
¡¡¤³¤ÎÅ¥¾Â¾õÂÖ¡¢º£¸å¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Î°Õ»×¤À¤«¤é¡¢»ä¤¬·è¤á¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·¤·¤¤µÄ²ñ¤Ç¤âºÆÅÙÉÔ¿®Ç¤¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼«Æ°Åª¤Ëº£ÅÙ¤Ï¼º¿¦¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë