【MLB】ドジャース5−4パドレス（8月17日・日本時間8月18日）

【映像】クソボール→酷すぎる大誤審の“衝撃光景”

8月17日（日本時間8月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で、ドジャースの若手打者に対して行われた“不可解すぎる判定”に、野球解説者の里崎智也氏、岩村明憲氏が呆れ果てた様子でコメントして話題となっている。

3-4、パドレス1点のビハインドで迎えた7回裏・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った9番バディ・ケネディに対し、マウンド上の4番手アドリアン・モレホンは、初球、真ん中高めいっぱい、159km/hのシンカーでファウルを打たせてストライクを先行させると、続く2球目、内角高め、わずかに外れたかに見えた159km/hのシンカーがストライクとなり、カウント0-2と追い込むことに。そして3球目、モレホンが投じたのは、内角高めのボールゾーンへと外れた158km/hのシンカー。これをケネディも見送り、投げたモレホンもそのまま次の投球に備えるかのように見えたものの、一拍遅れて下された球審の判定はまさかのストライク。ケネディは無念の見逃し三振となった。この“不可解な判定”に、ABEMAの中継で解説をつとめていた里崎智也氏は「今のもだいぶ高いよ？あれ。」と苦笑しながら言えば、同じく解説の岩村明憲氏も「ちょっとね、汚い言葉ですけど、クソボールですよ」「この審判、マイナー行った方がいい」と呆れた様子でコメントした。

今季もこうしたストライクorボールの“不可解な判定”が続出し、その都度、グラウンドの内外で物議を醸しているが、こうした問題を軽減する狙いから、MLBでは早ければ来季より、『ABS』（Automated Ball−Strike System、自動ボール／ストライク判定システム）を公式戦でも採用する見通しなのだというが、今季終了までは現行の球審による判定のまま。現場の選手たちはもとより、彼らを応援するファンにとっても、今しばらくの辛抱が必要といえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）