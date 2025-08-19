Â¾¿Í¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬ÅÁÀ÷¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©¡Ú¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ¡Û
»Å»ö¤âÊÙ¶¯¤â¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¤³¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢¿´Íý³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤éÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¿·´©¡Ø¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¨¡¨¡¿´Íý³Ø¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ù¤À¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´Ö·Ï¶µ¼ø¡¦³°»³Èþ¼ù»á¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ËËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿´Íý³Ø¤ÎºÇ¿·ÃÎ¸«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°¤Ï¡Ö´Ä¶¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Â¾¼Ô¤â¤½¤Î°ìÉô
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¾ï¤Ë´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¹ÔÆ°¤ò¼«³Ð¤Ê¤·¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ä¶¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í´Ö¤Ï¼Ò²ñÅª¤ÊÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£Â¾¼Ô¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤âÂ¾¼Ô¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇ®¿´¤ËÎå¤àÃ¯¤«¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¡¢¿Í¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤òÇ®¿´¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Þ¤º¤Ï¡¢¿´Íý³Ø¤Î¼Â¸³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¸³¡¡§¥á¥Ë¥å¡¼ÊÑ¹¹¤ÎÊª¸ì¤Ï¡Ö±ÒÀ¸°Õ¼±¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤«
¡¡¼Â¸³¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À¤¬Ãë¿©¤òÃíÊ¸¤¹¤ëºÝ¡¢°ìÅÙ·è¤á¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¡¢ÊÌ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ò´Þ¤àÊ¸¾Ï¤Ç¤¹¡£
¡¦È¾Ê¬¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»É¿ÈÄê¿©¡×¤«¤é¡Ö¾Æ¤µûÄê¿©¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï
¡¦»Ä¤ê¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾Æ¤µûÄê¿©¡×¤«¤é¡Ö»É¿ÈÄê¿©¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï
¡¡¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ »öÁ°Ä´ºº¡§±ÒÀ¸¾å¤ÎÍýÍ³¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡©
¡¡»É¿ÈÄê¿©¤ÏÀ¸¤Îµû¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö»É¿ÈÄê¿©¡×¤«¤é¡Ö¾Æ¤µûÄê¿©¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÒÀ¸¾å¤ÎÍýÍ³¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¾Æ¤µûÄê¿©¡×¤«¤é¡Ö»É¿ÈÄê¿©¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢±ÒÀ¸¾å¤ÎÍýÍ³¤È¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î²¾Äê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»öÁ°Ä´ºº¤È¤·¤ÆÊÌ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À¤¬¡¢¤Ê¤¼¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤È»×¤¦¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö»É¿ÈÄê¿©¡×¤«¤é¡Ö¾Æ¤µûÄê¿©¡×¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¹¹¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢±ÒÀ¸¾å¤ÎÌäÂê¤¬Â¿¤¯µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¾Æ¤µûÄê¿©¡×¤«¤é¡Ö»É¿ÈÄê¿©¡×¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¡¢¹¥¤ß¡¢µ¤Ê¬¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬µó¤¬¤ê¡¢±ÒÀ¸¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ÈÂª¤¨¤¿¿Í¤ÏÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»É¿ÈÄê¿©¡×¤«¤é¡Ö¾Æ¤µûÄê¿©¡×¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢±ÒÀ¸¾å¤ÎÌäÂê¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢¡Ö¾Æ¤µûÄê¿©¡×¤«¤é¡Ö»É¿ÈÄê¿©¡×¤ÎÊÑ¹¹¤Ï±ÒÀ¸¾å¤ÎÍýÍ³¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡© ¥¯¥Ã¥¡¼¤È¾ÃÆÇ±Õ¤Î¥Æ¥¹¥È
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤ò¼Â¸³¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤¬¥á¥Ë¥å¡¼ÊÑ¹¹¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤À¸å¡¢¼Â¸³¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿´Ì¤È¾ÃÆÇ±Õ¤ò¥È¥ì¥¤¤ËºÜ¤»¤Æ¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ö¼Â¸³»²²Ã¤Î¤ªÎé¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤ò3¤Äº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ª¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£²£¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¾ÃÆÇ±Õ¤Ç¤¹¡£¤´¼«Í³¤Ë¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤È»²²Ã¼Ô¤Ë¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤Ë¡¢¼êÀö¤¤¤È¤·¤Æ¾ÃÆÇ±Õ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¤È·×Â¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À¤¬¡Ö»É¿ÈÄê¿©¡×¤«¤é¡Ö¾Æ¤µûÄê¿©¡×¤Ø¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤À»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎµÕ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤À»²²Ã¼Ô¤è¤ê¤â¡¢¼êÀö¤¤¤Î¤¿¤á¤Î¾ÃÆÇ±Õ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯»È¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÌÜÉ¸ÅÁÀ÷¡×
¡¡¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤ª¤ï¤«¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À¤¬¡¢¡Ö»É¿ÈÄê¿©¡×¤«¤é¡Ö¾Æ¤µûÄê¿©¡×¤Ø¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤À»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¡Ö±ÒÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡×¤ÈÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¡Ö±ÒÀ¸¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¼«¿È¤Ë¤â¤½¤ÎÌÜÉ¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼êÀö¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¾ÃÆÇ¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ëÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¡ÖÌÜÉ¸ÅÁÀ÷¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹Â¾¼Ô¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Ï¼«¤é¤âÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤òµá¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¶Ã¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À¤¬¡Ò±ÒÀ¸¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ó¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»²²Ã¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö»É¿ÈÄê¿©¡×¤«¤é¡Ö¾Æ¤µûÄê¿©¡×¤Ø¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î¹ÔÆ°¤Î°Õ¿Þ¤ò»²²Ã¼Ô¤Ï¿äÂ¬¤·¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤¬»²²Ã¼Ô¼«¿È¤ËÅÁÀ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¸³¢¡§¥Ð¥¤¥È¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊª¸ì¤¬¡Ö²Ô¤°°ÕÍß¡×¤ò¹â¤á¤ë¤«
¡¡Â¾¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤¬ÅÁÀ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦1¤Ä¡¢¿´Íý³Ø¤Î¼Â¸³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ë¡¢µÙ²Ë¤Î·×²è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÃ»¤¤Êª¸ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦È¾Ê¬¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÏÎ¹¹ÔÁ°¤Ë1¤«·î´Ö¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ¾ì¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»Ä¤ê¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ÏÎ¹¹ÔÁ°¤Î1¤«·î´Ö¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬Êñ´Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÊª¸ì¤òÆÉ¤ó¤À¸å¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Îºî¶È¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îºî¶È¤Ë¤ÏÊó½·¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢Áá¤¯½èÍý¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¹â¤¤³Û¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¡§¡Ö²Ô¤°¡×ÌÜÉ¸¤ÏÅÁÀ÷¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡Ö¾ò·ïÉÕ¤¡×
¡¡¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡¢Âç³ØÀ¸¤¬ÇÀ¾ì¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤òÆÉ¤ó¤À»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿»²²Ã¼Ô¤è¤ê¤â10¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤âÁá¤¯ºî¶È¤ò´°Î»¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÏÃ¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¤ª¶â¤òÂ¿¤¯²Ô¤´¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤â¡¢Âç³ØÀ¸¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ¾ì¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÇÀ¾ì¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Âç³ØÀ¸¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¡¢Èà¤¬¡ÖÎ¹¹Ô»ñ¶â¤ò²Ô¤°¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¿äÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤¬»²²Ã¼Ô¤ËÅÁÀ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Â¾¼Ô¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÉ¬¤ºÅÁÀ÷¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¾ì¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÊª¸ì¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÃù¶â¤Î¤¢¤ëÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤â¤È¤â¤È¶âÁ¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÍßµá¤¬¶¯¤¤»²²Ã¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¤ß¡¢Ê¸¾ÏÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¶âÁ¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÜÉ¸¤¬ÅÁÀ÷¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤ë²ÝÂê¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¤Û¤É¡ÖÆ±¤¸»É·ã¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Â¾¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤¬Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¨¡¨¡¿´Íý³Ø¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£