プロ野球・巨人の浅野翔吾選手が、ケガからの実戦復帰を迎えた現状や中山礼都選手とのやりとりについて明かしました。

浅野選手は2試合連続HRなど好調を見せる中、6月5日に行われたロッテ戦で右手首にデッドボールを受け戦線を離脱。リハビリに励み、現在は2軍戦で出場を重ねています。

近況について聞かれた浅野選手は、中山礼都選手とのやりとりを明かします。中山選手は顔を合わせる度に「まだ治らんの？はよ治せよ」と強めの口調で言ってくるそうで、「もう少しです！」と答えると「早くしろや」と辛口のリクエスト。浅野選手は「ちょっと怖いですね」と、このやりとりを明かしながら「一緒に野球したいのかな？」、「礼都さんはツンデレですね」と、まぶしい笑顔を見せました。

そんな浅野選手は実戦復帰となった3軍戦でホームランを記録。イースタン・リーグの試合でもヒットを放っています。

リハビリの日々を「野球ができなかったらこれだけ苦しいんだ、と感じた」と振り返りつつ、現状については「痛みも全然なく、しっかりバットも振れている」と明かした浅野選手。死球を浴びての離脱となりましたが、復帰後の打席での恐怖心についても「怖がっていたら自分のバッティングもできないんで。当たってもいいぐらいの強い気持ちで踏み込みにいきました」と、問題がなかったことを明かしました。

(8月18日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)