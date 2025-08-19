旧モデルだからこそのレトロモダンなデザインが魅力！足元からおしゃれにキマる【ニューバランス】の旧モデルスニーカーがAmazonで販売中！
旧モデルだからこその魅力がある【ニューバランス】の足元からおしゃれにキマる旧モデルスニーカーがAmazonで販売中！
70年代を席巻した数々のニューバランスのレーシングシューズをアレンジしたレトロなフォルムに、ビッグNロゴを外側だけに配した印象的なルックスで提案する人気モデル。
ユニセックスモデルとしてアッパーにボリュームを持たせた「U327」。
ニューバランスが提案したオーセンティックなカラーリングを採用。
レトロランニングを象徴するカラーとベーシックカラーをそれぞれ展開。
