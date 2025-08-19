ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

旧モデルだからこその魅力がある【ニューバランス】の足元からおしゃれにキマる旧モデルスニーカーがAmazonで販売中！

スクリーンショット 2025-08-01 002931


70年代を席巻した数々のニューバランスのレーシングシューズをアレンジしたレトロなフォルムに、ビッグNロゴを外側だけに配した印象的なルックスで提案する人気モデル。

スクリーンショット 2025-08-01 002905


ユニセックスモデルとしてアッパーにボリュームを持たせた「U327」。

スクリーンショット 2025-08-01 002915


ニューバランスが提案したオーセンティックなカラーリングを採用。

スクリーンショット 2025-08-01 002845


レトロランニングを象徴するカラーとベーシックカラーをそれぞれ展開。