NHK紅白歌合戦出場経験もある歌手の市川由紀乃さん。2024年6月に卵巣腫瘍が見つかり、開腹手術の結果、卵巣がんと判明しました。検査前には生理不順や不正出血の症状があったものの、40代後半という年齢的に更年期だと思い、1年ほどやり過ごしてしまったそうです。（全3回中の1回）

生理不順や不正出血を「更年期だから」と言い聞かせ

歌手の市川由紀乃さん

── 市川さんは2024年に卵巣腫瘍が見つかったそうですね。いつごろ、どのような症状があって病気に気づいたのでしょうか？

市川さん：2023年から生理不順や不正出血、腰痛といった症状がありました。ただ、年齢も40代後半にさしかかってきていましたし、同級生や先輩方から聞く更年期の症状と似ていたので、きっと女性特有のホルモンバランスの崩れや年齢的なものが原因なんだろうな、と考えていました。実は、鼻血がときどき出るようにもなっていて。いま思えば、それも病気のサインだったんだと思います。子どものころから鼻血を出した記憶がほとんどなかったのに、これも年齢的な体調不良のひとつだと自分に言い聞かせてしまいました。

── どのくらいの期間そういった症状が続いたのでしょうか？

市川さん：1年くらいは続いたでしょうか。仕事は問題なくできていましたし、食欲もある。体力的な衰えは感じなかったので、時間が経てばそのうち落ち着くものだろう、大丈夫と決めつけていたんです。また、病院へ行くなら婦人科だろうと思ってはいたのですが、今まであまり受診したことがなく、婦人科へ行くことになんとなく抵抗があって…余計に先延ばしにしてしまいました。

「いますぐすべての仕事をストップして」と

がんが発覚する前年。不調を感じながらも精力的に仕事をこなしていた

── そんな市川さんが病院へ行くことになったのは、何かきっかけがあったのでしょうか？

市川さん：きっかけは由紀さおりさんです。当時、由紀さんとはテレビ番組などでご一緒させていただく機会が多くて、お会いすると毎回「最近、体調はどうかしら？」「喉の調子はどう？」と聞いてくださるんです。それで私も腰痛や不正出血があるような近況を報告していたら、「それは一度お医者さまに診ていただいたほうがいい」とアドバイスをもらいました。さらに、かかりつけ医がいるかと聞かれて特にいないと答えると、「じゃあ、私が信頼している医師を紹介するから、必ず行ってね」と。

由紀さんがすごいのは「行ってね」で終わらせず、私の楽屋までわざわざ来てその先生の連絡先を教えてくださり、「私、もう先生に電話して伝えてあるから。由紀乃ちゃんから連絡が来るはずだって。だから必ず連絡してね」と、そこまで手配してくださったんです。

── 親身になって相談にのってくださったんですね。

市川さん：「病院へ行って何もなければ安心できるし、まずは受診してみたら？」とお膳立てしてくださいました。大先輩がそこまでしてくださるなら、と私もやっと婦人科を受診する気になり、すぐに教えていただいた病院に電話をして検査日を決めて行きました。病院では問診や血液検査があり、内診をした際に先生から「少し気になるところがある」と言われました。

血液検査の結果も思わしくなかったようで、さらに詳しい検査が必要ということでCT検査とMRI検査を受け、その2～3日後には先生から連絡があり、話があるから病院に来てほしいと言われました。そこで「卵巣腫瘍があります。いますぐすべての仕事をストップして入院し、手術を受けてください」と…。2024年6月のことです。

「せめて今の舞台だけは…」医師に頼む母の声が遠くに聞こえ

病気が発覚する前。大好きな母と

── 卵巣腫瘍と聞いてどのようなお気持ちだったのですか？

市川さん：卵巣の病気とも、腫瘍があるとも想像していなかったので、何の言葉も出ませんでした。実はその日、松平健さん主演舞台の立ち稽古の初日で、稽古を途中で抜けて病院へ行ったんですね。自分のなかでは、医師から「大丈夫でした」という言葉を聞いてまたすぐ稽古に戻れるような気でいたので、青天の霹靂でした。

母とマネージャーが隣で聞いていたのですが、母が先生に「今日から舞台のお稽古が始まったばかりで、みなさんにご迷惑をおかけするわけにはいかないので、せめてこの公演だけやらせてもらって、手術はその後にはできないですか？」と聞いたら「ダメです」と。「腫瘍が悪性であればがんなので、早急に手術を要する状況です」と言われて。

私のなかでは「いろんな方に迷惑かけちゃう、どうしよう、どうしたらいいんだろう」ということだけが頭のなかを回っていました。よく「目の前が真っ暗になる」と言いますけど、その表現がまさにぴったりで。ドラマのワンシーンのように、周りの声が遠くなって意識ここにあらずといった状態になってしまいました。

── そこからすぐに入院となったのですか？

市川さん：大学病院を紹介してもらって手術の手続きをし、手術日が1か月後に決まりました。その間、自分では体調は悪くないと思っているのですが、腫瘍が悪性か良性かわからず、仕事もできない状況だったので、なんともやりきれない気持ちで過ごしました。まずは舞台に穴を開けてしまうので、座長の松平健さんはじめキャストのみなさん、演出家や制作のみなさんにお詫びの手紙を書きました。

── 卵巣腫瘍について周囲の方に相談などされましたか？

市川さん：特に相談などはしませんでしたが、検査を受けるように勧めてくれた由紀さおりさんにはもちろん報告しました。「とにかく早く見つかってよかった。前向きにとらえて、今はもう気持ちを強く持って病と戦うしかないよ」と励ましてくださいました。

ほかの歌手の方とご一緒するようなイベントを降板するにあたって、藤あや子さんや坂本冬美さんに連絡した際には、「セカンドオピニオンは大丈夫なの？」といった心配をいただきました。それで手術をしていただく予定の病院や先生のことをお知らせしたら、偶然にも藤あや子さん（2024年春に子宮体がん治療で子宮と卵巣を全摘出）の手術を執刀された先生だったんです。「その先生ならきっと大丈夫だから安心してね」と言っていただき、ホッとしました。治療中は差し入れなどもいただきましたし、先輩方の応援はすごくありがたかったです。

あまりの痛さに思わず「痛ーい！痛ーい！」と声をあげ

── 入院後はどんな準備があったのですか？

市川さん：手術の3日前に入院していろんな検査を受けながら、口腔外科で虫歯などの処置をしました。手術後は抵抗力が弱まっているので、口腔内を清潔にしておかないと、手術をした部位が感染を起こす恐れがあるからだそうです。前日は絶食で、水だけを口にしていました。何もかも初めてのことでドキドキしながら、手術当日を迎えました。

── 手術の際の麻酔がものすごく痛かったとブログに書いていらっしゃいました。

市川さん：そうなんです！卵巣腫瘍の開腹手術を経験した知り合いから、全身麻酔がかなり痛いけれど、そこだけ我慢すれば大丈夫だと聞いていたので、覚悟はしていたんです。それでも我慢できないくらい、想像を超える痛さで、思わず「痛―い！痛―い！！」と叫んでしまいました。気がついたら麻酔が効いていて、手術は6時間におよんだそうです。開腹してみないとどこまで腫瘍が広がっているかわからないと聞いていましたが、結果的に卵巣と子宮、リンパ節、腹膜を切除しました。手術が終わって目覚めたときには体じゅうに激痛が走って、痛み止めを何本も追加してもらいました。

── その後はどのような治療になったのですか？

市川さん：採取した組織を病理検査した結果を待っていました。そこで悪性であればがんになるのですが、自分のなかでは勝手に前向きになっていて、次はリハビリに進むのかな、体力を早く回復させないと、というくらいに考えていたんです。でも結果は「ステージ1の卵巣がん」。抗がん剤治療を受けることになりました。手術という大きな山を越えたのに、目の前にもうひとつの山が現れたように感じて、早くもくじけそうになり「先生、卵巣や子宮を切除したのに、抗がん剤投与は絶対にやらないといけないんですか？」と聞いてしまいました。やはりがんは転移や再発が心配なので、抗がん剤治療をやりましょうと言われ、長期戦を覚悟しました。

抗がん剤治療が始まった市川さん。髪が抜けるなどの副作用に苦しみましたが、毎回5時間の抗がん剤投与にも耐えました。しかし開腹手術の影響で歌声に力が入らず、一時は歌手復帰をあきらめかけたこともあったそうです。そこから市川さんは「命の恩人」と呼ぶ由紀さおりさんや母親の支えを得て、もう一度ステージに立つと決意。そして2025年3月、実に9か月ぶりに人前で歌うことができました。



取材・文／富田夏子 写真提供／市川由紀乃