俳優の高橋克典（60）が17日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演し、長年乗っていた愛車を手放したことを明かした。

俳優の満島真之介から「ツーリングしているんですか？」と聞かれた高橋は「最近していないんだよねえ」と言い、現在乗っているのは「1000cc。Mk.IIっていう」と、カワサキのZ1000「MKII」が愛車と明かした。お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹も「不良漫画読んでたら絶対、出てくるやつ」と言うと、「そう、そう、爆音ね」と、高橋ツトム氏の「爆音列島」を挙げ盛り上がった。

高橋の愛車と言えば、1974年製カワサキの750RS「Z2」。高橋が子供の頃からあこがれていた同車を1999年の映画「サラリーマン金太郎」で、主役・矢島金太郎の愛車として使用して以来、所有していたが「すごい長年乗ってたので、かわいがってくれるっていう後輩がいたので、引き取ってもらった」と明かした。

高橋がバイクの免許を取ったのは「サラリーマン金太郎やっていた頃」とし、中型の免許を取ったと言う満島に、「でも大型持っているとバイク選ばなくていいから。大きいのも小さいのも載れるからいいと。あと、大きいの楽だから」と勧めていた。