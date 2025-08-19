Àº¿À¤òÉÂ¤ß¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¦¤Ò¤¤³¤â¤ê¤«¤é¡¢Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç³Ø¼õ¸³¤Ø¤Î·è°Õ¡ÚËÍ¤Î¾ì¹ç¢¡Û
¡Ö¤¿¤À¤ÎÀº¿ÀÉÂ»ý¤Á¤Î°ú¤¤³¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¼ã¤µ¤òÊû¤²¤ë¤È·è¤á¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤¿¤ª¶â¤Ç»²¹Í½ñ¤òÇã¤Ã¤Æ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢µþÅÔ¤Ë¹Ô¤Ãå¤¡¢Å¯³Ø¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Í§¿Í¤äÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢»û¤Ë½»¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ï³Ø¤Ö¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¡£¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤ÞÊë¤é¤¹¡¢¤ª»û¤ÎÎÀÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¼êºî¤ê¤Î¿©»ö
¤ª»û¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÊÙ³Ø¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ëunlightenment¤µ¤ó¡Ê@reincarnationus¡Ë¡£Àº¿À¤òÉÂ¤ß¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤ÏÍ§¿Í¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢³Ú¤·¤¯Âç³ØÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤äÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¾µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÉüµ¢¤«¤éÂç³Ø¼õ¸³¤Î·è°Õ
½ÅÅÙ¤ÎÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿²¤¿¤¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿unlightenment¤µ¤ó¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Àº¿À¼À´µ¤ËÍý²ò¤Î¤¢¤ëÎ¾¿Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Î½Õº¢¤Ë¤Ï¼¡Âè¤ËÉÂ¾õ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°Ê¹ß¤âµ¤Ê¬ÊÑÄ´¤ÎÇÈ¤Ë¤Ï¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àº¿À¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
unlightenment¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÀ¸¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÉÂµ¤¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¶õÈñ¤·Â³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
¡Ö¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤Îºß¤êÊý¤ò£±£¸£°ÅÙÊÑ¤¨¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Êunlightenment¤µ¤ó¡Ë
unlightenment ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Î¡¼¥È¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò²Õ¾ò½ñ¤¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²£¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦µÕ¤ÎÀ³Ê¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¹àÌÜ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç²¿¤«¤òÂ³¤±¡¢Ã£À®¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£
¤³¤ì¤¬¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¿Æ¤Ë¤â¤½¤Î¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¡¢¼õ¸³ÎÁ¤ä»²¹Í½ñÂå¤äÆþ³Ø¶â¤Ï¼«Ê¬¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÏÅ¤¦¤³¤È¡¢Í½È÷¹»¤Ë¹Ô¤¯¤ª¶â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆÈ³Ø¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤Ä¤¤Ç¼õ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î£··îÃæ½Ü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ÊÍè¡¢È¾Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î´Ö¡¢ÊÙ¶¯¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÆü¡¹¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Â²È¤Î¶õ¤Éô²°¤ËÉßÉÛÃÄ¤È´ù¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é½Ð¶Ð»þ´Ö¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç´ù¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¡¢Í¼Êý¤«¤é¥Ð¥¤¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¿²¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦À¸³è¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êunlightenment¤µ¤ó¡Ë
¹â¹»¤Îº¢¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±ÑÃ±¸ì¤ä±ÑÊ¸Ë¡¤Ê¤É¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤òÆ¬¤ËÃ¡¤¹þ¤à¤È¤³¤í¤«¤é³Ø½¬¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Þ¤µ¤ËÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇÊÙ¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ðí¯¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êunlightenment¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î¼õ¸³¤Ç¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ÖË¾¹»¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¤ÏÊÙ¶¯¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦£±Ç¯¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò·ÑÂ³¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¼õ¸³¤Ç¤Ï¡½¡½¡£
Âè°ì»ÖË¾¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂèÆó»ÖË¾¤ÎÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¡£À²¤ì¤ÆÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÇÎ©¤Æ¤¿ÌÜÉ¸¡×¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¡×ÄÏ¤ß¼è¤ë¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Ê¼õ¸³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¡¢unlightenment ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ ¡þ¡¡ ¡þ
Ç°´ê¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿unlightenment¤µ¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë½Ð°©¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿Lmaga.jp¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÃÝÃæ Í§°ì¡ÊRinToris¡Ë¡Ë