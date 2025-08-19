名古屋発♡しるこサンド×スガキヤの夢のパフェ「しるこサンドクリぜんパフェ」登場

名古屋で長年愛される松永製菓の「しるこサンド」と、スガキヤの定番デザート「クリームぜんざい」が贅沢にコラボ♡2025年8月21日（木）より、「しるこサンドクリぜんパフェ」がスガキヤ全店（一部店舗を除く）で期間限定登場します。ソフトクリームのなめらかさとぜんざいの優しい甘み、さらにしるこサンドの香ばしさが織りなす絶妙な味わい。名古屋の名物同士の夢のマリアージュをお楽しみください♪

贅沢仕立てのコラボパフェ

しるこサンドクリぜんパフェ

価格：490円（税込）

スガキヤ人気の「クリームぜんざい」が、サクサク食感のしるこサンドと出会い、特別なパフェに。

とろけるソフトクリーム、やさしい甘さのぜんざい、香ばしいパイクラムとはちみつソースが重なり合い、甘さと食感のバランスが絶妙です。

お得な特別セットも登場

しるこサンドクリぜんパフェ特別セット

価格：790円（税込）

ラーメンも甘味も両方楽しみたい方におすすめの特別セットも♡ミニラーメン、ミニ五目ごはん、しるこサンドクリぜんパフェが一度に味わえる贅沢な内容です。

販売期間：2025年8月21日（木）～なくなり次第終了

販売対象店舗：スガキヤ（一部店舗を除く）

発売記念キャンペーンも実施

コラボパフェの発売を記念して、豪華キャンペーンを同時開催！店頭キャンペーンでは、購入者から抽選で「しるこサンド×スーちゃん限定コラボクッション」や「限定キーホルダー」が当たります。

また、SNSでは松永製菓とスガキヤの人気商品詰め合わせが抽選で当たる企画も。フォロー＆リポストで参加できるので要チェックです。

まとめ♡名古屋名物の新しい楽しみ方

名古屋のソウルスイーツ「しるこサンド」とスガキヤの人気デザート「クリームぜんざい」が出会った、特別な期間限定スイーツ。

ここでしか味わえない贅沢な組み合わせは、甘党さんにもスイーツ好き女子にも見逃せません。ラーメンと一緒に楽しめるセットや、豪華キャンペーンもあるこの機会に、ぜひ足を運んでみてくださいね♪