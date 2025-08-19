元モーニング娘。のメンバーで、4月にソロデビューを果たした譜久村聖さん（28）が、2年ぶりの写真集発売を発表。初めてのベトナムでの撮影を振り返りました。

29歳を迎える10月30日発売となる今作は、初めて訪れるベトナムで“原点回帰〜新しい旅のはじまり”をテーマに、譜久村さんが持つ柔らかくおっとりとした雰囲気、大人の女性としてのシャープさの両面を表現しています。

写真集には、素顔の寝起きシーンや、泡風呂ではしゃぐキュートな一面、ヴィラでのリラックスタイムなど様々な写真が収められています。譜久村さんの“20代の集大成”となる作品となっているということです。

譜久村さんは、「20代ラストの等身大の自分を残していただきたいと思い、2年ぶりにチャレンジしました。また29歳の誕生日発売ということで、まさに“ふく（29）”の年1つ目の作品がこの写真集であることがすごくうれしいです」とコメント。

また、「初めてベトナムを訪れましたが、実は1か月で2回も行かせていただきました。1度目は台風の影響で全日程ほぼ大雨だったんです……。撮影が続けられるか不安もあった中、スタッフさんと協力し合いながらシーンを組み立て奮闘しました。2度目は晴天で美しい街や自然を見ることができ、ベトナムのいろんな表情と共に自然体の私が残せたと思います」と撮影を振り返りました。

さらに、「20代ラスト写真集であり、初の2冊同時発売、ソロになって初写真集など、メモリアルでスペシャルな内容になっています。ぜひたくさんの方に見ていただきたいです」と話しました。