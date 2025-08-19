猛烈な暑さは、お盆が明けても終わりが見えません。この体調に異変をきたすほどの酷暑のなか、医師は“お盆バテ”ともいえる状態に注意してほしいと指摘します。

◇

続く猛暑のなか、18日夜に東京・新橋で出会ったのは、18日がお盆休み明けだったという2人です。

不動産業（20代）

「結構長めに5連休」

「私は3連休」

「頭動きにくいなって。（気持ちは）やったるぞって感じだが、休みすぎもよくないなと思った」

18日から営業を再開した、千代田区にある焼き鳥店を訪ねました。14日から17日まで、4日間のお盆休みをとっていました。

焼き鳥店店長

「暑さもあるので、すこし休みたいなと思って」

店長はこの夏の異常な暑さで、例年より多くの汗をかくなどして、体重も減ってしまっていたということです。

焼き鳥店店長

「（休み中）子どもと遊んでだいぶリフレッシュしました。体的には暑さもあるので、なかなか…」

疲れを引きずったまま、仕事を再開する店がある一方、品川区に店を構える焼き鳥店は、お盆期間中も通常営業。

――お盆期間中は営業していた？

焼き鳥店オーナー

「営業していましたよ。疲れてます。暑いので余計こたえますね」

連日、道路に面した調理場で、炭火の熱も加わった過酷な環境のなか、焼き鳥をつくっていたといいます。

焼き鳥店オーナー

「（1日）12時間くらいいるんじゃないですか。お客さんが切れないときは（暑さで）くらくらしちゃう」

こうした暑さの影響か、18日は従業員が…

焼き鳥店オーナー

「アルバイトを帰した。（暑さで）くたびれていたから、連勤の疲れもあるし、例年より暑いからちょっと夏バテ気味かな」

業務を減らすため、夜の店内営業を取りやめ、テイクアウトのみに切り替えていました。

焼き鳥店オーナー

「お盆明けのお客さんが少なくなったときは休みも。ほんと連勤、連勤でやってますので」

体調に異変をきたすほどの、酷暑。医師は、特にしっかり休んだ人ほど今後、“お盆バテ”ともいえる状態に注意してほしいと指摘します。

東京曳舟病院 三浦邦久副院長

「お盆休みだったりすると、高温多湿環境下に慣れずに暑熱順化がリセットされてしまう」

暑熱順化とは、暑さに体が慣れて汗を適切にかける状態になっていることです。休みの間、涼しい環境で生活を続けることで、暑さに慣れた体が、リセットされてしまうといいます。

東京曳舟病院 三浦邦久副院長

「リセットされてしまうと、軽い熱中症みたいな症状が起こる。だるさとか頭が重いとか、足がつるとか。特に（仕事で）高温多湿環境下にいる方は要注意」

風呂に入って汗をかくなど、再び体を暑さに慣らす必要があるということです。

猛烈な暑さは、お盆が明けても終わりが見えず、西日本から東日本では、来週にかけて再び暑さのピークを迎えます。

先週、大雨被害のあった熊本などで、35℃以上の猛暑日が予想されていて、熊谷や名古屋などでは、体温超えの酷暑となる日が多くなるとみられています。

また、沖縄の南には今後、台風になる見込みの「熱帯低気圧」が発生しています。19日は沖縄本島に接近し警報級の大雨のおそれもあり、週後半にかけて九州の西の海上に北上する可能性もあります。

今後は、異常な暑さとともに熱帯低気圧や台風の進路にも注意が必要です。

（8月18日放送『news zero』より）