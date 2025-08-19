

サンマの刺身（写真：2018年撮影、筆者提供）

【写真】100円では買えなくなってしまったサンマ

近年、サンマはかつての「庶民の秋の味覚」とは言いにくくなっています。日本の漁獲量は2010年代以降激減し、かつて数十万トン単位で獲れていたものが、ここ数年は数万トン規模にまで落ち込み、店頭価格も高止まりしています。

そうした中で、毎年この時期になるとサンマ漁の動向が話題になります。今年も8月10日に、水揚げの主力となる公海でのサンマ棒受網漁が解禁になりました。初日の出漁は大型・中型漁船で計56隻と前年を19隻上回っており、新シーズンへの期待がにじんでいます。

8月15日に北海道花咲港で最初の棒受網船の水揚げがありました。サイズは130〜140グラムと昨年の100グラム程度より大きく、またその後の水揚げもよく、今のところ幸先のよいスタートになっています。サンマの来遊量も昨年より多そうです。これには考えられる理由があるので後述します。



サンマの分布量（出所）水産研究・教育機構

サンマの今年の漁獲量は「昨年並み」見込み

近年は漁場が遠く、高い燃料費をかけても採算が合わず、様子を見る漁船も少なくありませんでした。水産庁によると今年の漁獲量は昨年並みの低水準と見込まれています。ただしサイズは昨年よりやや大きく、前半は120〜140グラム台が主体で、後半は110〜120グラム程度になると予想されています。

サンマが獲れなくなった理由としては海水温上昇、暖水塊、外国漁船の存在などが指摘されています。それらの影響がないとは言いません。しかし、もっと本質的な日本漁船も含めた「獲りすぎ」という報道はほとんど見かけません。

サンマを取り巻く環境は、短期的には少しよい方向に変わりつつあるかもしれません。しかしながらその状態は、とても脆弱です。そこで何がどうなっていて、どうするべきかを国際的な資源管理の視点からお伝えします。



サンマ（写真：筆者提供）

筆者は15年ほど前から、サンマをはじめ漁獲枠（TAC・漁獲可能量）が大きすぎて資源管理が機能していないことを指摘してきました。その前提には、北欧など世界の最前線から買い付けをして現場を見てきた知識があります。北欧・北米・オセアニアなど漁業を成長産業にしている国々にとっては、漁獲枠と実際の漁獲量が同じなのは「当たり前」なのです。

日本の大きすぎる漁獲枠は効果がない

資源管理に効果があるのは「数量管理」であり、「漁期」や「漁具」の規制は補助的役割にすぎません。数量が科学的根拠に基づいて決まれば、漁業者は魚の価値が高い時期に出漁したり、小さい魚を避けるように工夫したりし、経済合理性に基づいた行動をとります。決められた数量を漁獲するだけなので、日本のような「大漁祈願」といった発想は存在しません。

「今年こそは！」とか、解禁で「よ〜いドン！」ではなく、出漁の数カ月前には何トン漁獲できるか決まっているのです。

ちなみにノルウェーサバ漁には漁期が決まっているわけではありません。また、サバとシシャモでは魚の大きさが異なるため、網目の大きさは違うでしょうが、網目の大きさによる資源管理の話題など聞いたことがありません。

何度も繰り返し発信したこともあり、ようやく大きすぎる漁獲枠には資源管理に効果がないことが、一部のマスコミ担当者などに理解され始めてきました。しかしながら、資源管理に関する国際的な「常識」が社会的に理解されない限り、獲り切れない枠が設定され続け、魚を獲り尽くしてしまう方向から逃れられません。

今年（2025年）のサンマ漁獲枠は、科学者が持続的とみなす7.6万トンに対し、北太平洋全体で20万トンと大きすぎる水準に設定されています。しかし、大半のマスコミでは「前年より10％少ない」と資源管理しているような報道をしていました。ただ、幸運なことに少しよい現象が昨年（2024年）公海で起きました。



サンマ棒受網漁船（写真：筆者提供）

公海での漁獲が、はじめて漁期中に満了

昨年のサンマの漁獲量は15万5357トンでその内14万5258トンが次の表にあるとおり93％が公海での漁獲でした。その公海での漁獲が、はじめて漁期中に満了して中国・台湾漁船の漁が、日本漁船も含め止まったのです。ちなみに日本漁船の漁獲量は2万8701トンのうち公海分が73％でした。



公海でのTAC（漁獲可能量）と漁獲量 （出所）NPFC

NPFC（北太平洋漁業委員会）で、サンマの国際的な資源管理の会議を始めて約10年。残念ながら全体の漁獲枠が未だに大きすぎることに変わりありません。それでも2024年は、各国が一気にサンマの漁獲を進めた結果、その「大きすぎる」と言われてきた国際枠に実際に達してしまい、操業がシーズン途中で停止されました。そのため例年なら獲られていた分のサンマが産卵したり、次の漁業対象になったりします。

実際には行われていませんが、サンマの稚魚放流があった場合という例えです。仮に漁獲を逃れたサンマが少なくても1〜2万トンであったとすると、その数量は稚魚放流で対応できる数量とはまるで桁が違うのです。しかも稚魚放流された魚は小さくて弱い一方で、漁獲を免れた魚は親なので大きくて強い魚です。また種苗設備や人件費もかかりません。

漁獲量制限による資源管理は、経済的にも、資源を持続的にするという面においても非常に効果が高いのです。なお、この理屈はヒラメなど日本で約70種行われている稚魚放流でも同じです。

漁獲されなかった魚のおかげで資源が一時的に増えた例があります。2011年に起きた東日本大震災による放射性物質の影響で強制的に禁漁が実施されました。例年なら漁獲されていたマサバやマダラが漁獲を逃れて産卵できたのです。

そのおかげで生まれた稚魚が成魚になって産卵し資源が急回復しました。ところが漁獲を続けてしまいました。そして必然的に一時的に急増した資源は資源管理の不備で再び激減し、今では東日本大震災発生時より悪い状態になってしまいました。

また一時は激減していたクロマグロは、WCPFC（中西部太平洋まぐろ類委員会）の国際的な資源管理が外圧で強化され、漁獲枠がようやく機能し始めたことで、資源は回復の兆しを見せています。漁獲制限をすれば、手遅れでなければ資源は回復するのです。

漁獲数量のごまかしは世界中で起きてきた

日本が資源管理をしても、中国の漁獲数量が信用できないといったコメントがよく出てきます。これからサンマをはじめ、他国と共有する水産資源に関し、国別の漁獲枠が国益をかけて交渉することが資源の持続性のために不可欠になってきます。その際には、漁獲枠の配分に関し、過去数年の実績がベースになるのが普通です。ですから実績を小さく見せることは交渉が不利になるだけなのです。

ただし漁獲枠が機能してくると、今度は数量を実際はそれより多く漁獲していても「枠の通り」と申告してくる可能性はなくもありません。それは、かつて1977年に200海里漁業専管水域が設定された際に、我が国がアメリカ内で操業許可を受けていた際に申告量を少なめにしようとしたのと同じことになりかねません。歴史は繰り返します。

なお、筆者はかつてイギリスのサバ他でも同じようなごまかしが起きて、その後に大きな問題になったことを現場で見てきました。そして、ごまかしが収まるとサバ資源は徐々に回復に向かいました。欧州であろうと世界のどこであろうと漁業者や水産関係者が考えることは同じです。

今年（2025年）の公海でのサンマ漁獲枠は12万トンとなり昨年の10％減となります。これ自体は漁獲枠自体が大きすぎることに変わりありません。しかしながら、漁獲量が公海での漁獲枠に達することで制限されれば、従来獲られてしまっていた一部が、生き残って次年度以降に資源をつないでいく可能性があります。もちろん自然死や捕食される分もありますが、それらを考慮しても、稚魚放流の資源管理手法とは効果がけた違いです。



サンマの分布域（出所）水産研究・教育機構

国際枠は機能したが、日本枠はいまだ「獲り放題」

さて、資源がやや回復傾向にあり、依然大きすぎるものの、「公海での漁獲枠」が機能しそうな雰囲気があります。しかしながらその資源回復に水を差してしまう可能性があるのが、「日本の漁獲枠」なのです。なお、筆者の視点はわずか数年良ければよいという短期的ものではありません。

日本の昨年（2024年）のサンマ漁獲実績は3.9万トンです。今年（2025年）の枠は、公海と日本の排他的経済水域（EEZ）内合わせて約8万トンの漁獲枠となっています。これは外交上よくできています。

サンマは公海から日本のEEZ内に来遊してきます。公海の枠が上限に達して獲れなくなれば、魚群の一部は日本のEEZ内に来遊してくるので、その魚群を漁獲できれば以前のように日帰りでサンマが水揚げされることもできるようになります。

一時的に資源が回復しても、再び獲れなくなる

しかし、台湾・中国が獲らなくなった分を日本が獲ってしまえば資源回復は進まず、国際的には「日本が資源を悪化させている」と見なされる危険もあります。また、漁獲枠配分に他国から異論が出たり、公海での漁獲枠消化量が低く報告されて資源管理が再び機能しなくなったりする可能性もあります。台湾や中国が公海でのサンマ漁船を建造する前に手を打っておけばよかったのですが、すでに建造されてしまっています。

各国とも真剣な漁獲枠交渉において容易に引き下がることはありません。本来我が国は、中長期的視点に立ちサンマの短期的な獲りすぎを防がねばなりません。

一時的に資源が回復しても、獲りすぎて元の木阿弥になって獲れなくなってしまった例はたくさんあります。北海道で一時的に増えたニシン、秋田のハタハタ、宮城のマダラ、太平洋のマサバなど。サンマもせっかく一時的によくなったように見える資源を持続的にできるかどうかは、資源管理次第なのです。

（片野 歩 ： Fisk Japan CEO）