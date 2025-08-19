お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）が18日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。飲み会を断る際に言わないようにしている言葉を明かした。

今回のゲストはタレントの藤本美貴で「たまごクラブ・ひよこクラブ」が全面協力した冊子を手に、ママっぷりを振り返った。また、有田や上田晋也など、しゃべくりメンバーたちの子育て法なども振り返った。

その中で「急に誘われた飲み会。こんな時どうする」という質問があり、藤本が「もうご飯も作ってありますよ」と補足。4歳と2歳の娘を持つ有田は「うちは夜9時に子供が今寝るんですけど、（夜）9時までは絶対に（家に）います」とした。

これに藤本から「仕事が一緒の人の具合でご飯行くことになる時もあるじゃないですか。でも“ご飯いる”って言った日に。もう作ってるんですよ」と仕事後に誘われた場合を聞かれると「よほどのことがない限りは、いったん帰るかもしれない」と答えた。

この回答に藤本は「えぇー!?」と驚いた。急な誘いだとしても家に一度帰る理由について有田は「子供に会える時間がなかなかない。タイミングが。だから一回、もし飲むにしても（夜）9時から出て行けばいい」と明かした。

だが、藤本は「子供メインで考えてるけど、私のご飯は全然考えてくれてない。私が作ったご飯のことはもう無関心。ずっと子供の話しかしてない」とバッサリ。この鋭い指摘に有田は「うわー…それ…」と言い返すことができなかった。

また、ゲスト出演した元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美から「例えば、飲み会断る時とかに“うちの妻がダメって言ってるんですよ”とかは言わないですか?」と質問が飛ぶと「それは言わない。それは言わない」とキッパリ。さらに「奥さん怖いは一応言わないようにしている」と告白し、藤本は「偉い!」と感心した。