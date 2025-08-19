◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。ロッキーズ戦は今季６戦全勝と相性抜群だ。

この日からロッキーズとの３連戦の舞台となる敵地のクアーズ・フィールドは、標高約１６００メートルに位置。高地で気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて約１０％、打球の飛距離が伸びるとされ“打者天国”とも呼ばれている。大谷は今季３戦２発で、５戦ぶり４４号に期待がかかる。相手先発左腕はフリーランド。試合前時点での対戦成績は通算６打数４安打２本塁打、３打点で打率６割６分７厘と打ちまくっている。

前日１６日（同１７日）まで行われた宿敵パドレスとの首位攻防３連戦をスイープし、２位とは２差をつけた。前日は、今季初対戦のパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）から初回先頭でいきなり右前打を放ち、４点先取の口火を切るなど、４打数１安打１得点で勝利に導いた。

チームは１５日（同１６日）に５日ぶりにナ・リーグ単独首位に再浮上。４連敗で今季最長１３連戦に突入したが、３連勝と絶好のスタートを切った。