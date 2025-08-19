「欽ちゃんのどこまでやるの？」（テレビ朝日系）といえば、最高視聴率42.0％を誇る説のバラエティ番組である。萩本欽一（欽ちゃん）を父親役として、茶の間を舞台にゲストを迎えるホームコメディ風の公開録画番組であった。同番組から生まれたユニット「わらべ」の名曲、「めだかの兄弟」や「もしも明日が…。」を諳んじられる方も多いだろう。ところが同番組の1984年1月18日の放送を観た視聴者は、驚いたはずだ。

しばらく、同局の金曜夜8時のプロレス中継から姿を消していた初代タイガーマスク（以下、タイガーマスク）が私服で登場し、しかもその場で、マスクをあっさり脱いでしまったのである（※テレビでの正体＝佐山聡の素顔公開はこの時が初）。

やっぱり「タイガーマスク」といえば佐山聡氏！

「タイガーマスク引退」。唯一無二の四次元殺法で一世を風靡したスーパーヒーローが、突然テレビから姿を消したのは42年前の8月だった。突然の引退に、何が起こっているのか理解できなかった、当時の少年ファンたちは多かったと思う。

タイガーマスクの引退の裏に何があったのか、紹介したい（文中敬称略）。

原作者の逮捕

そもそものきっかけは、漫画「タイガーマスク」「タイガーマスク二世」の原作者、梶原一騎が、1983年5月25日、編集者への暴行容疑で逮捕されたことだった。子どものファンが多かったこともあり、「タイガーマスク」の名称を使い続けるのも良くないのでは、ということで、改名に向けての取り組みが、急ピッチで進められた。

7月1日開幕のシリーズに登場したタイガーマスク本人のマスクも新調されており、額に「III」の印が入っていた。そして、8月4日（木）の蔵前国技館大会のリング上で、覆面姿のタイガーマスクを横に、新日本プロレスのフロントである新間寿が、マイクで以下の発表をした。

・次期シリーズは、『さよならタイガーマスク』シリーズとしておこなう。

・リングネームは変わる。新たな名前は、今からタイガーに渡す、封筒の中に入っている。

・これを当てるためのクイズをおこなう。抽選で、新コスチューム（レプリカ）を1名、新マスク（同）を10名、パラオの「イノキ・アイランド」への招待が2名にプレゼントされるので、テレビ朝日まで、ドシドシ応募されたい。

・ヒントとして、新リングネームは、「〇〇・タイガー」か、「タイガー・〇〇」の、いずれかの形である。

この模様は、翌8月5日（金）の新日本プロレス中継「ワールドプロレスリング」で流されたが、新たな仮面イメージのイラストも2種類映し出された。実況を担当していた古舘伊知郎がこう語った。

〈近い将来、ニュー・タイガー、プロレス新次元が始まるわけであります。（中略・新リングネームは）学校の宿題と並行して考えて頂きたいと思います〉

ちょうど夏休みの時期であり、タイガーが如何に多くの少年ファンに見守られているか、如実にわかる古舘の呼び掛けだった。

因みに、この時、予定されていた新たな名前は「フライング・タイガー」。

入場曲も、既成のタイガーマスクのアニメ主題歌を使うわけにいかず、映画「第十七捕虜収容所」の著名なテーマ（「ジョニーが凱旋するとき」）が候補に挙がっていたという（新間寿・談）。

ところが、である。その翌週にタイガーマスクは引退してしまう。8月10日（水）、内容証明付き文書で新日本プロレスに契約解除を申し入れたのだ。余りにも予想外の展開を示すかのように、8月12日（金）には「ワールドプロレスリング」内で、タイガーマスクの試合が普通に放映されていた（8月1日、岐阜大会における、タイガー、木戸修vs寺西勇、小林邦昭の録画中継。引退に関するテロップ等も無）。そして、これがテレビで観る初代タイガーマスクの最後の試合となったのである。

不可解な引退劇

引退がテレビで公表されたのは、その次の週、19日（金）の「ワールドプロレスリング」冒頭だった。当時はプロレス専門誌も月刊ペースの刊行だったし、「東京スポーツ」は少年ファンにはなかなか手を出し辛いものがある。よって、ここでようやく、タイガーマスクの引退を知った方が多いのではないか。引退宣布は、古舘アナが猪木にインタビューする形でおこなわれた。場所はカルガリー。猪木はタイガー引退時には、海外遠征中だったのだ（※試合収録のため、古舘も同行していた）。

古館〈（前略）突然の引退宣言があったわけですが、猪木さんはどう捉えてらっしゃいますか？〉

猪木〈私の留守中だったことで、わからないんですけどね。仮に引退しても、立派に社会人として生きて行って貰いたいですね〉

古館〈猪木さんはかなり冷静に受け止めてらっしゃるようですね〉

猪木〈私もちょっと逃げてた部分があって。俺もまだまだ頑張らなきゃいけないという気分になりましたよ〉

なんとも要領を得ない猪木の返答だが、それもそのはずだった。猪木は8月20日に帰国すると、空港で待っていた当時の新日本プロレスの要人たちに、社長辞任を迫られる。猪木の預かり知らぬところで別勢力が動いており、新日本プロレスに、クーデター事件が勃発したのだ。

クーデターの概要は、猪木の副業であるバイオ事業「アントンハイセル」に多額の新日本の売り上げが継ぎ込まれていると判断した一派が、“猪木降ろし”を画策したものだった。ちょうどタイミングがタイガーの引退と重なっていたため、どうしても関連付けて語られることがある。実際、タイガーは、クーデター派と接触を持っていた。

7月中旬をメドに、猪木退陣の青写真を持ったクーデター派は、7月29日に富山で、タイガーと会談。すると、タイガーは、「実は8月11日あたりをメドに、辞めようと思っている」と吐露する。タイガーの人気も欲しいクーデター派は、将来的なタイガーマスクの合流を望み、彼を一旦は海外に出すプランを含め、協力を約束し合った。しかし、タイガーの傍らにいたS氏と昵懇な関係を結ぶのは躊躇した。

S氏については、筆者が後年に取材した第一次UWFの社長・浦田昇によれば、「軽く聞いただけでも、前科何犯という……」、いわば、素性の良からぬ人物で、クーデター派は排除を狙っていたのである。ところが、自分が除け者とされることを察したS氏はタイガーを逆に自陣に囲うスタンスとなった。これにより、タイガーの引退、そして、完全独立への動きが加速した感は否めない。

しかし、ということは、猪木の副業に対する過誤を追及しようとしたクーデター派と、タイガーは、無縁だったこととなる。果たして、引退の真意は、どこにあったのか。

タイガーは引退の前年、1982年12月15日に新宿・京王プラザホテルで“婚約式”をおこなっていた。同式は簡素なもので、出席者の内訳は婚約する両人と、互いの父母、猪木、新間、そして仲人（福岡でウェディングホールを経営する実業家、F氏）夫妻だった。だが、翌年夏、タイガーが結婚式を改めて海外でおこなおうとすると、新間寿からストップがかかった。この時点では既にS氏の影がちらついており、タイガーはS氏も式に呼ぼうとしていたのである。新間が筆者に述懐したのは以下である。

「もともとタイガーは性格が素直なんですよ。だから、すぐ人を信じちゃう。Sにしても、『お世話になった人だから……』と言うのだけど、私は断固反対した。『結婚式ってのは、写真も残るんだぞ。そんな中にSなんかがいたら、後々、お前の人生に悪い影響を及ぼすことになる』と……」

タイガーはこの新間の言葉に、態度を著しく硬化させた。だが、新間が言うことが全くの正論だったことを後々認めていることは、後年、タイガーと新間がよりを戻したこと、そして、数々の大会（「ストロングスタイルプロレス」等）を共に主宰したことでも明らかだ。

しかし、引退したこの時期、新間との関係が良かったとは言えない。ファイトマネーやサイン会のギャランティが中抜きされているという噂もあった。だが、少なくとも筆者が佐山自身にインタビューした際、当時の収入に対する不満を聞いたことはないし、本人の各種回顧でも触れられていない。また、タイガーマスクは当時、数少ないテレビ朝日との契約プロレスラーでもあり（他、猪木、坂口、藤波のみ）、冒頭で素顔を晒した「欽ちゃんのどこまでやるの？」もテレビ朝日制作であった。2年契約で2000万円（推定）の条件だったとされ、この金が猪木の副業につぎこまれる心配もなく、金銭面での不満があるようには思えない。

それよりも、強く心に銘記された言葉があった。それは、タイガーマスクが引退にあたり、好敵手、小林邦昭に電話で伝えた一言だった。

「もう、疲れたんです」

1981年4月23日にデビューしたタイガーマスク。実際にテレビでその模様が放送されたのは5月1日（金）だったが、人気は瞬く間に爆発。以降、日本で4試合を消化すると、5月17日よりメキシコに遠征したが、6月3日に愛知県体育館のリング上で挨拶すると、翌4日の蔵前国技館で試合出場。そして、翌日にはまたメキシコに戻ってしまった。挨拶と1試合のためだけに帰国したわけで、早くも圧倒的な人気を思わせるが、これは序の口。WWE（当時WWF）に熱烈に請われ、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン（MSG）大会に初登場した時のスケジュールは以下である（1982年）。

・8月29日、午後1時から開始の東京・田園コロシアム大会に出場し、ブラックタイガーにリングアウト勝ち。自分の試合が終わると、成田空港に直行し、渡米。

・8月30日、MSG大会に出場（vsダイナマイト・キッド。日本時間では8月31日。日本は時差上、ニューヨークより13時間進んでいる）。

・9月1日、帰国。翌2日の茨城大会より試合。

シリーズの合間には連日の取材やサイン会。練習は夜、やるしかなくなった。若手の中で唯一、車の免許を持っていた新倉史祐が付き合った（車で自宅まで送り届けられるため）。サングラス着用が欠かせなくなった。素顔が割れていたわけではないが、他の選手の写真に写り込み、「この人誰？」となるのを防ぐためだった。忙し過ぎて、千葉のイベントに出るため、世田谷からタクシーを飛ばすことも。

そして、タイガーのファンも成長する。目が肥えて来る。ブラックタイガーや小林邦昭が相手ならまだしも、ルチャドールとの試合となると、タイガーに平気で言うようになった。「本気でやってない」。子供は残酷だった。

一方で、プロモーターに興行を売る“売り興行”になると、担当にこう言われた。「今日も出来るだけ沢山飛んでな。向こうさんはそれで喜ぶから。あの、場外にクルックルッて飛んでくやつも、出来れば頼むよ」（※「スペースフライング・タイガードロップ」のことと思われる）……。

強さを極めたくて、新日本プロレスに入った。以前も触れたが、会場で練習中、闖入者に「八百長すんなよ！」と言われ、猪木の命を受け、その男を捕まえようと走ったのが、佐山、藤原喜明、前田日明だった。梶原一騎が逮捕され、マスクの額を「III」に変えた日（その40日後に引退するわけだが）、コスチュームも、赤いパンタロンに変えた。理由は一つ。蹴りが極めて出しやすいからだった。可動域が広がったので、この日、初公開の2段蹴りなども披露したが、格闘性を増した新たな出で立ちに、観客の評価は無情だった。

〈観客席の受けはイマイチ。「やっぱりレスラーなんだから……」とか「グラウンド技になると、パンタロンがめくれて見苦しい」など、反対派の声。〉（「月刊プロレス」1983年8月号）

筆者は2017年、携わっていた民放BSの番組で、小林邦昭にインタビューする機会があった。漏れ聞いていた話を、改めて本人に確認した。

「小林さん、タイガーマスクさんが引退する時、本人から直接電話で引退の報告を受けたとか？」

「うん、貰った。『もう、疲れたんです』と言ってたな……。俺？ 止められなかったよ。ずっと彼の忙しい姿を見て来たから……」

当コラムの1回目に書いたが（※2023年4月16日配信）、佐山聡自身にインタビューした際のことだ。ダイビングヘッドバックを、より遠くのコーナーからする理由を聞いた時、「近い位置で飛ぶと、ヒザを曲げなきゃいけなくなる。そうすると着地時にヒザを痛めることになりますから」と言った後、こう続けた。

「タイガーの動きは、全て格闘技の理に適った動きなのです」

瞬間、気付いた。それまでにはただ穏やかに応答してくれた口調が、明らかに熱を帯びていたことに。続けて、ラウンディングボディプレスやローリングソバットの、格闘技上の勘所を聞いた。目標点に当てるための極意、軸足の使い方の秘訣etc。心から熱く話してくれたと、今も思っている。

今年6月12日、タイガーのマスクを被った佐山は、新間寿追悼セレモニーもおこなわれた「ストロングスタイルプロレス」にて前田日明、藤原喜明と、久々に握手をした。そして、前田とともにプロレスラーを育てたい構想を明かした。もちろん、目指す選手像も明かした。

「昭和のプロレスみたいに、実戦を基にした俊敏なプロレスラーを育てましょうと」

がっちりと手を携えたタイガー、前田、藤原。タイガーは「新間さんが僕らの姿を見て一番喜んでいるのではないでしょうか」と笑った。

