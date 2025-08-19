

私たち配達員を守ってくれるのは現状、企業でも法律でもなく、配達員本人でしかない（著者撮影）

根性論に節約魂…。暑さ対策を怠ってきた筆者の反省

熱中症の疑いで43歳、51歳、53歳……3名の配達業者が亡くなった、韓国のニュースが注目を集めている。

2名は出勤後間もなく倒れ、1名は仕事終わりの帰宅後に意識を失い、搬送先の病院で息を引き取った。首都ソウル市近郊では今年「40℃超え」を複数日で観測。今月2日までの熱中症患者数は3127人となり、前年同期比の2.2倍で推移している。

ウーバーと出前館、フードデリバリー配達員として働いている私は、このニュースを見たとき冷汗が流れた。なぜなら私は「本当にヤバくなったら休めばいい」「ある程度の暑さなら気持ちで乗り切れるはずだ」といった精神論や根性論で、暑さ対策を怠ってしまう傾向があったからだ。

配達中に「熱中症かな？」と思ったことは過去に何回もあった。めまい、立ちくらみ、足をつる、気分が悪くなる……。身体に異変を感じたときは稼働を中断しているが、判断が遅かったのか、時には自宅に着いてから頭痛に襲われ、軽く死がよぎったこともある。

また、そうでなくとも、「働けなかった分、お金が減っちゃう」といった考えが頭をよぎり、いつもガックリした気持ちに襲われる。

熱中症による命の危険について、思考を巡らせたことはほとんどなかった。

骨身に染みているお金の大切さ、筋金入りの節約精神は、私が暑さ対策を怠ってきた原因の1つなのだろう。

私は22歳のとき、奨学金約500万円を背負って社会に出た。私にとって節約とは「生きること」と同義だった。冬場は部屋の窓に梱包材（プチプチ）を張って保温効果を高めたり、料金未納でガスを止められても「節ガスになる」と前向きに考えたり……。

デリバリー配達員として働いている際、35℃を超える猛暑日にもかかわらず、窓が開いている住居を見かける。そして、その戸数は少なくない。一時的に空気の入れ替えをしているだけだと信じたいが、近年のインフレ、電気代高騰に悲鳴を上げている人は、おそらく私だけではないはずだ。



34歳独身・楽天電気と契約している著者の電気代（著者撮影）

食費と水光熱費は、工夫や努力次第で数千円単位の節約ができる、削りやすい出費の1つだ。

猛暑にもかかわらず窓を開けている人の中には、私と同じように「電気代を節約したい人」「熱中症を甘く見ている人」交じっているかもしれない。親近感を覚えると同時に、「大丈夫かな？」という気持ちにもなる。

熱中症の約4割は自宅で発生。屋内外の暑さ対策は必須

大変お恥ずかしい話だが、私は今年の夏に屋内で、熱中症によりダウンした経験がある。

その日、私は18時からウーバーの仕事をしようと決めていた。エアコンのスイッチを切ったのは、出発予定時間の20分前だ。少しでも電気代を節約したい気持ちがあった。「20分だし、あとは今ある冷気の残りで持つだろう」と考えた。

急速に蒸し暑くなっていく室内で、私は配達用アプリに表示された「出発」をタップ。自宅を待機場所にしながら、配送依頼がくるのを待つことにした。しかし、この日は待っても待っても配送依頼がこない。

18時20分頃、だんだんと体調に違和感を覚え始めた。なんだかめまいがする。全身に力が入らない……。私は「これは熱中症だ！」と思い、慌ててエアコンをつけた。まさか室内で、これほど短時間で体調が悪化してしまうなんて……。

前述した通り熱中症は、命に関わるケースがある。適宜エアコンをつけるなど、お金よりも体調を優先してほしい。



総務省消防庁の資料。熱中症の約4割が住居で発生している（著者撮影）

暑さ対策はもはや必須、普及は喫緊の課題だ

SNSには「昼間のウーバーは地獄すぎる」「熱中症になりそうなので稼働しない」「デリバリーの仕事で軽く熱中症」など、配達員が書き込んだと思われる投稿を数多く見つけることができる。その一方で、「熱中症で動けないのでウーバー頼んだ」「暑すぎて無理。今日もデリバリー使っちゃった」など、サービス利用者からはデリバリー需要の声も多い。

現在私は肉体派ライターとして「暑さ対策グッズ」の検証に力を入れている。これまでにペットボトルホルダー、ネッククーラー、冷感衣類、日焼け止めを検証 → 情報発信を行った。この検証を通じて私は、「暑さ対策グッズは物によって想像以上の効果がある」「暑さ対策グッズは買ったら損ではなく、買わなきゃ損だ」と考えるようになった。



著者が7月に書いた「暑さ対策グッズ」の検証記事（著者撮影）

ここで歯痒いのが、フードデリバリー業界における「暑さ対策の取り組み方」だ。

2025年6月1日から熱中症対策が義務化されたことは周知の事実だが、正直に申し上げて、フードデリバリーの現場は「義務化の死角」になっている。いったいなぜか？

義務化された熱中症対策に「死角」が生まれる理由

出前館では2025年6月、配達員に向けて題目「熱中症予防策ポイント4選」と書かれたメールが配信された。内容は、水分と塩分をこまめに摂取する。通気性と吸汗速乾性のある服装で配達をする。適度な休憩を取る。バランスのいい食事と睡眠を意識する……。

ウーバーでは2025年7月、配達員に向けて「熱中症対策のポイント」がメールで配信された、内容は、水分をこまめに取る。衣服を工夫する。休憩をこまめに取る……。



ウーバーから配達員へ送られたメール（著者撮影）

どちらも大切な情報であることは間違いない。しかし、やや杓子定規な印象を受ける。このように私が感じてしまうのは、配達員の暑さ対策が企業主体ではなく、本人の自己判断と自己対策に大きく依存していること。この現状を知っているからだろう。

ご存じの通り、配達員はウーバーや出前館の従業員ではなく、あくまで個人事業主として働いている。稼働日や稼働時間は、すべて配達員の自己判断。これは視点を変えると、ウーバーや出前館などのフードデリバリー企業は、配達員の体調管理が難しいことを意味する。

さらに厄介なことに、配達員の報酬は時給制ではなく、こなした仕事の量によって決まる。つまり配達員の立場からすると、熱中症対策で休めば休むほど「報酬の減額」につながる。報酬の減額は生活苦につながり、生活苦は無理な労働につながりやすい。つまり私たち配達員を守ってくれるのは現状、企業でも法律でもなく、配達員本人でしかないのだ。

これは補足だが、過去にウーバーでは一定の条件を満たした配達員に「暑さ対策グッズ」を抽選で支給していた。私は首にかけるタイプの扇風機。水に濡らすと冷たくなる冷感タオル。通気性と吸汗速乾性の高いロゴ入りのTシャツ。抽選に当たり、3点の暑さ対策グッズが無料でプレゼントされた。



ウーバーの抽選で当たった暑さ対策グッズ（著者撮影）

しかし私が知る限り、数年前からこの取り組みは行われていない。きっとウーバー側にも様々な事情があるのだろうが⋯⋯。

これは余談だが、過去に暑さ対策グッズが支給されたとき、私は「ちゃんと自分たちのことを考えてくれているな」と嬉しい気持ちになった。

ウーバーと出前館「暑さ対策」に感謝の気持ちはあるけれど⋯

これに対して出前館では、対象期間内に一定の品質基準をクリアしている配達員に「夏のプチギフト」として、500円分のデジタルギフトを配布した。なおプチギフトの配布施策は、今回で4回目になる（筆者にも配布された。出前館ありがとう！）



出前館公式サイト「夏のプチギフト」案内文（著者撮影）



ポイントが交換できる店は多種多彩だ（著者撮影）

出前館公式サイトには「猛暑の時期でも安心して配達していただけるように冷たいドリンクや、配達前後の涼しい場所でのお食事など、幅広いラインナップからお好きなものをご利用いただけます」と書かれており、企業として暑さ対策に取り組む意欲がうかがえる。

このように書くとウーバーが悪者のように見えてしまうが、ウーバーは夏のキャンペーンとして、8月中に配達回数300回を達成した人限定で、ドリンクチケット20本分をプレゼントしている（ただし、このキャンペンーンを達成するハードルは正直かなり高い）。

ちなみにウーバーでは2025年3月8日の「国際女性デー」に合わせて、配達員にクイズ形式の勉強機会を提供。クイズ回答者の中から抽選で3100名に、ウーバーイーツで使える1000円分の電子マネー等を支給した（筆者は抽選に当たった。ウーバーありがとう！）。



ウーバー「夏のキャンペーン」の案内文（著者撮影）



ウーバー「国際女性デー」の案内文（著者撮影）

少し話がそれてしまったが、水分補給は暑さ対策の基本であり、両社の取り組みは評価すべきだ。

その一方で、飲み物などその場限りの暑さ対策と異なり、もしも暑さ対策グッズを支給すれば、年度をまたいで長期間使用できる。

私自身、過去にウーバーから支給された暑さ対策グッズ（小型扇風機やTシャツ）を3年間以上、ずっと大切に使い続けている。

長過ぎる夏では、個人・企業・国家間での協力が不可欠

ウーバーと出前館には今後、暑さ対策グッズの支給を検討してほしい。例えばワークマンの「真空保冷ペットボトルホルダー」（税込み980円）であれば、そこまで費用が発生しない上に、暑さ対策としての効果は抜群なのでオススメしたい。

厳しい猛暑はまだまだ続く。筆者の住む神戸市では昨年9月、最高気温30℃を下回ったのは計4日のみ。最高気温25℃を下回り始めたのは10月後半になってからだった。

長過ぎる夏を、誰もが安心安全に乗り切るために……。個人、企業、国家。それぞれの対策と協力が欠かせない。



神アイテム。ワークマンのペットボトルホルダー（著者撮影）



サンコーのネッククーラーもかなり良かった（著者撮影）



ワークマンの冷感靴下は屋内使用が◯（著者撮影）



お気に入り。ワークマンの冷感Tシャツ（著者撮影）



肉体派ライターとして日焼け止めの検証も行った（著者撮影）



最近は節約のために備蓄米を食べている。普通に美味しい（著者撮影）



2022年度・著者の電気代（著者撮影）



2024年度・著者の電気代。2022年度と使用量がほとんど変わらないのに、20%近くも電気代が上がっている（著者撮影）



（佐藤 大輝 ： 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター）