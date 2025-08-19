¹â¶¶¹îÅµ¡¡¹â2¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¡Ö²ñÏÃ¤Î¥ê¥º¥à¡×Çº¤à¡¡¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Ñ¥Ñ¿Íµ¤¼Ô¤À¡Á¡ª¡×¤È´î¤ó¤ÀÈÖÁÈ¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢17ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î²ñÏÃ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï2004Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÀ¾¥Ï¥ó¥Ê¤È·ëº§¡£09Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¹â2¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£²ñÏÃ¤Î¥ê¥º¥à¤¬°ã¤¦¤ï¤±¤è¡£¤¹¤´¤¤º¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¸À¤¤¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×·ó¶áÂç¼ù¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ã¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÅú¤¨¡Ö²¿ÅÙ¤âÊ¹¤ÊÖ¤·¤Á¤ã¤¦¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤Ã¤Æ¡¢°ì»þ¤ß¤¿¤¤¤ËÎ¬¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼ã¼ÔÆÈÆÃ¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²¿¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡£°ìÈÖ¿ÆÉã¤Î°ì¡¹¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤»þ´ü¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤ÎÆ±¤¸Ç¯¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö¤º¤Ã¤È¤¤¤¤»Ò¤À¤±¤É¤Í¡£º£¤Î»Ò¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤é¤Î¼ã¤¤º¢¤Ã¤ÆÊªÁû¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·ó¶á¤¬¡Ö²¶¡¢Â©»Ò¤Ë¤¢¤ì¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ÆÉã¤Ë¤Ï¤É¤¦¤»Ê¬¤«¤ó¤Í¤§¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È´êË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¯¤ë¤è¡×¤È¹â¶¶¡£¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ó¶á¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤â¤¦¿ôÇ¯¤Ç¡ÖÄ¾ÀÜ¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é¡¢À¨¤¤´¶¼Õ¤À¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â©»Ò¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡Ù¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢¡È¤¦¤Á¤Î¥Ñ¥Ñ¿Íµ¤¼Ô¤À¡Á¡ª¡É¤Ã¤Æ³¬ÃÊ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ìÈÖ´î¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥É¥é¥Þ½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯¸«¤Ê¤¤¡×¤È2022¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡¡¥·¡¼¥º¥ó11¡×¤¬Â©»Ò¤Ë¤Ï°ìÈÖÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£