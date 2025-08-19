È¬Â¼ÎÝ¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö³Ð¸ç¡×¡¡¼¡À¤ÂåÃ´¤¦Ãæ¹âÀ¸¤Ë¥¥ã¥ó¥×¼Â»Ü
¡þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë BLACK SAMURAI 2025(18Æü¡Á20Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê)
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê(¥ì¥¤¥«¡¼¥º)¤¬18Æü¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Ãæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBLACK SAMURAI 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¡¢¤¤Ã¤«¤±¡Ê¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ë¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤Ï°¦ÃÎËüÇî¤Ç¤âÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢LA¤È»ÐËåÅÔ»Ô¤Î±ï¤â¤¢¤êÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¹â¹»À¸¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯Áª¼ê(Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹âÅù³Ø¹»)¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂåÉ½¤È¤«Áª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤âÍè¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÍ¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ò¸«¤é¤ì¤ë¡£º£²óÆüËÜ¿Í¤Ç³¤³°¤«¤éÍè¤é¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂÐÀï¤È¤¤¤¦¤«¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È»²²Ã¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
È¬Â¼Áª¼ê¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿³Ø¤Ó¤ä»ëÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤È¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¡£Ì¾Ìç¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Ìò¤ÎNBAÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¥Ð¥¹¥±¤ÇÌ´¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤½¤Îµ¡²ñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡£À¤³¦¤ÇËÍ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥ó¥×¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£º£²ó¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö³Ð¸ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£