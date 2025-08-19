彼らはなぜ国家を破滅の淵に追いやったのか？ 最高のメンバーが論じ尽くした特別大座談会「昭和の陸軍 日本型組織の失敗」の一部を抜粋して紹介する。（初出：平成19（2007）年「文藝春秋」6月号）（全2回の1回目／後編に続く）

半藤一利氏（昭和史研究家・作家）、保阪正康氏（ノンフィクション作家）、福田和也氏（文芸評論家・慶應義塾大学教授）、戸部良一氏（防衛大学校教授）、黒野耐氏（元陸将補・武蔵野学院大学講師）



東條英機

参謀本部の制度的欠陥

黒野 実は陸軍の組織は辻のような参謀の暴走を許す制度的欠陥を抱えていたのです。

この点を理解するには明治十一年に山縣有朋が参謀本部を組織したときにまでさかのぼらなくてはいけません。このとき山縣は、軍内で政治的に対立していた三浦梧楼（みうらごろう）や谷干城（たにたてき）ら四将軍の力をそいで、参謀本部長である山縣自身が、当時の近衛や鎮台（のちの師団）司令部を牛耳れるように、参謀本部が鎮台司令部などの参謀を直接、指揮できる制度を作り上げたのです。

参謀本部が配下の参謀を通して、「これが天皇の考えだ」と言って作戦を立案してしまえば、司令官はその案を破棄するわけにはいかなくなる。統帥権を楯に天皇を持ち出されてはいかようにも反対できません。それを推し進めていけば、司令官をさし置いて参謀が軍を差配する「幕僚統帥」となるわけです。

福田 そういう経緯があったから、三浦梧楼は原敬内閣のときに参謀本部を潰そうとしたのですね。

黒野 そうなんです。改革を試みた人は他にもいましたが、結局は失敗に終わります。参謀本部が発足したときに制定された「参謀総長は全陸軍の参謀を統轄する」という、参謀本部条例が生き続けてしまった。

私は防衛大にはじまり、各所の教育機関で、欧米流の組織論を学んできました。だから最初にこの条例を読んだときは、理解できませんでした。参謀とは上官である指揮官の、いわば小間使いのはずではないか。それなのに上官をさし置いて参謀本部の命令を実行する。これは欧米の常識では考えられないことです。制度の歴史を勉強して初めて、これが山縣有朋が権力闘争の過程で作り上げた日本陸軍独自の制度だ、と理解できたのです。

戸部 山縣の個人的な思惑ばかりではないと思いますよ。おそらく日本がモデルにしたプロシア軍の参謀組織も同じようになっていたはずです。ドイツは各地の独立した部隊を中央部が統轄するために参謀を派遣して、彼らが連絡調整をやるわけです。それが拡大解釈されて、参謀が統括するという考えが出てきたのではないでしょうか。

半藤 なるほど。本来、参謀は連絡調整のために各部隊に派遣されるわけですよね。

黒野 そうです。ただ日本とプロシアとの大きな違いは、人事権を握っていたのが誰かという点です。プロシアでは国王直轄の陸軍内局という組織が主要な指揮官と参謀の人事権を両方とも持っていた。すなわち国王が統帥していたわけです。ところが日本では参謀総長が各参謀の人事権を握っていた。だから参謀本部の力が極端に強い。昭和十一年の陸軍省の改革で、はじめて幕僚の人事権を陸軍大臣に移すのですが、それはあくまで制度上のことで、実質的には参謀総長が人事権をにぎって放さなかった。

戸部 でも黒野さん、制度的には可能かもしれませんが、辻以外はあれほどの独断専行はしていませんよ。なぜ彼だけがやったのでしょう。

独断専行の系譜

黒野 やはり性格的な問題が大きいでしょうが、普通の参謀は本来の連絡調整の域にとどまっているわけです。でも制度的には参謀による現地司令部の統括も可能だった。石原莞爾が満州事変のときに暴走して事態を拡大したのも同じ構造です。

半藤 他にもいますよ。先ほど話に出た朝枝です。終戦時に作戦課の参謀だった朝枝は、戦争に負けると独断ですぐに大本営派遣参謀として満州の関東軍へ飛び、七三一細菌部隊の証拠隠滅工作をしたというのです。彼はそのままそこでソ連軍に捕まった。

私が「そんなこと勝手にできるのですか」と聞いたら、「大本営参謀、派遣参謀というのはすごい力を持っているんだ。関東軍司令官が何を言おうが指揮できる」と言い、「あの七三一部隊の後始末をしたのは俺なんだ」とハッキリ言ってました。

黒野 参謀総長の名代ということもできますから。

戸部 それでいて幕僚ですから、責任はとらないのですよね。

半藤 ムダな公共事業で財政を破綻させた今の官僚といっしょですな。責任は政治家に押しつけて、自分たちは責任なしなんですよ。

黒野 そうです。責任は指揮官がとらされる。最終的に同意したのですから仕方ないのでしょうが。しかしこの制度上の弊は、少なくとも山縣が死んだあとに改革しなければいけませんでしたね。陸軍という日本型組織がもつ明治以来の宿痾（しゆくあ）とも言えます。

戸部 たしかにエリート参謀たちの、指揮官を差し置いての下克上は問題です。しかし彼らの独断専行を許したトップは何をしていたのでしょうか。黒野さんが言うように少なくとも参謀総長は参謀本部や各司令部の参謀たちを統括する権限を持っていた。そうした責任ある立場の人たちが何もしなかったのか、あるいは出来なかったのか。

黒野 ひとつ言えるのは同じ組織であっても、長の座にいる人間の能力と性格によって、大きく違ってくるということです。

半藤 杉山元なんですよね、太平洋戦争開戦時の参謀総長が。ああ、と言いたくなる。

戸部 杉山は陸軍大臣と教育総監、そして参謀総長という三官衙（かんが）のトップをすべて経験していますよね。昭和になってからは彼だけですよ。

保阪 どうして杉山がそこまで偉くなったのか分からない。

半藤 さあ、そこですよ（苦笑）。まず言えるのは二・二六事件で上が飛んだからということ。いわば“三等重役”ですよ。陸大の成績も十五番ですから、輝かしい成績とも言えない。「精励恪勤（せいれいかっきん）、承詔必謹（しょうしょうひっきん）」の姿勢が宇垣一成に評価されて、エリートコースにのったと言われています。

不遜だった杉山元

保阪 でも天皇は明らかに杉山を信用していませんよ。前にも話が出ましたが、杉山は開戦前の昭和十六年九月に、永野修身海軍軍令部総長とともに、「南洋作戦だけは三カ月で片付けるつもりであります」と展望を語っています。それを聞いた昭和天皇は、支那事変のときは一カ月で片付くと言ったのに、四年たっても片付かないではないか、と叱責するのです。

黒野 昭和天皇は杉山を替えてほしかったのでしょうね。

戸部 天皇が杉山の更迭を命じなかったのは、田中義一のときのトラウマがあるからだと思いますよ。

福田 そうでしょうね。昭和三年、張作霖（ちようさくりん）爆殺事件を軍部が起こしたとき、田中義一首相は軍部の抵抗にあって関係者に厳罰をくだすことができなかった。その弱腰を昭和天皇が怒り、「それでは前と話が違うではないか。辞表を出してはどうか」と直接、叱責して、田中内閣は総辞職を余儀なくされた。これは立憲君主制の枠をはみ出した行為で、その反省から以降、天皇は人事に容喙（ようかい）しないよう自制しています。

保阪 天皇にあそこまで言われたのですから、杉山自身が恐縮して辞めなければいけなかった。それが辞めないばかりか、奏上の時刻にも遅れてきたりと失礼な態度をとっている。その背景に何があるのか、以前から不思議に思っているのです。

