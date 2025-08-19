〈「あの七三一部隊の後始末をしたのは俺なんだ」→そのままソ連軍に捕まり…参謀の暴走を許した帝国陸軍の“制度的欠陥”とは〉から続く

彼らはなぜ国家を破滅の淵に追いやったのか？ 最高のメンバーが論じ尽くした特別大座談会「昭和の陸軍 日本型組織の失敗」の一部を抜粋して紹介する。（初出：平成19（2007）年「文藝春秋」6月号）（全2回の2回目／前編から続く）

【画像】陸軍省内を統制できず…夫人から「早く死ね、早く死ね」と自決を迫られた人物の姿

半藤一利氏（昭和史研究家・作家）、保阪正康氏（ノンフィクション作家）、福田和也氏（文芸評論家・慶應義塾大学教授）、戸部良一氏（防衛大学校教授）、黒野耐氏（元陸将補・武蔵野学院大学講師）

杉山の最期は…

黒野 私も杉山があんなに不遜な態度をとれる理由を知りたいですね。絶対的な権力で軍を押さえていたわけでもないようですし、単に時どきの主流派にくっついて泳いで偉くなっただけの人に見えますが。

半藤 杉山が陸軍大臣のときに盧溝橋事件が起きたのですが、省内をまったく統制できず、ついたあだ名が「グズ元」。またの名を「便所のドア」。その心は「押せばどちらにでも開く」。

保阪 杉山は敗戦後の九月十二日に自決しますが、陸軍大臣の阿南などに比べると、ずいぶん遅い。周囲の様子をうかがいながら、ようやく決意しています。夫人も一緒に死んでいる。

半藤 ちょっと彼を弁護しますと、前線に出ていた兵の復員を全部すませてから自決することを、杉山は敗戦直後から決めていたのです。兵をスムーズに武装解除、復員させなければ暴動が起きるかもしれない。それが終わるまでは死ねない、と考えていた。ところが夫人には説明していませんから、「早く死ね、早く死ね」と矢の催促をされたそうです。国防婦人会の会長などを務めていた杉山夫人は、夫と自分の戦争責任を強く感じていた。

後始末が終わり、「第一総軍司令官としての役割は終わったから、これで死ぬ」と言って、杉山はピストルを手に自室に入りましたが、しばらくするとドアを開けて顔を出して、「このピストルは弾が出ないぞ」と言ったそうです。副官が見て、「閣下、安全弁がかかっております。これを外さないと」と外して渡したところ、「今度は大丈夫か」と言って死んだのです。

保阪 切腹したんじゃないんですか。

半藤 いやいや、ピストルです。自決したあとに副官が夫人に電話で報告したら、「間違いないでしょうね」と、疑った。「間違いありません」と言ったら、夫人は安心して、自分も直後に胸を突いて亡くなったそうです。

「能力のない人を上に持っていくのでは」

福田 その杉山元の前の参謀総長は閑院宮です。皇族がトップを務めていた、という問題もありますね。

戸部 どうして皇族を参謀総長にしたのでしょうね。

福田 参謀総長は名誉職ではありません。閑院宮は非常に立派な軍歴を持っている。海軍で軍令部総長だった伏見宮も同じで、二人ともただのお飾りではなかった。

半藤 伏見宮などは日露戦争で戦傷まで負っています。逆に、だからちょっと困ってしまうわけです。お飾りのはずだけど、お飾りではない。

黒野 海軍との対抗上、宮様を参謀総長にいただいて、実質的には総長の仕事を次長がやる。となると本来、次長のやるべき仕事を部長連中がやる。そうした慣例ができてしまい、権限がどんどん下の人間に移ってしまった。それが下克上の風につながった面もあるように思います。

戸部 上の人に能力を発揮されると困るから、能力のない人を上に持っていくのではないですか。

半藤 その通りです。杉山元にいたっては「近ごろの若いやつはみんなよく勉強しているから、俺たちは出なくていいんだ」とまで開き直っていたそうです。こんなこと他の国ではありえませんよ。まあ現在も中央官庁では次官や局長ではなく、課長補佐あたりが実権をにぎっているから、日本の組織にはありがちな現象なのかもしれません。

戸部 たしかにそうした傾向は日本特有のものかもしれません。英国の戦争指導について書かれた『チャーチルの将軍たち』という本を読むと、そこに登場するのは元帥とか、大将、中将ばかりです。たまに少将や准将が出てくる程度。そうした人たちがいかにチャーチルと丁々発止とやりあいながら戦争を遂行したかというものです。書名から言って、当然かもしれませんが、佐官クラスなど登場しません。

ところが日本で作戦とか戦争指導といえば、先ほどの服部卓四郎大佐とか、辻政信大佐の名前が挙がる。時にはもっと若い瀬島龍三（せじまりゆうぞう）中佐（44期）の名前があがることもある。これは異常ですよ。

作戦部の“優等生”だった瀬島龍三

半藤 瀬島さんは作戦部に在籍した人のなかでは、ほぼ唯一、存命の人ではないでしょうか。

保阪 私は『瀬島龍三 参謀の昭和史』で彼の足跡を追いましたが、幼年学校や士官学校の同期生によると、瀬島は寡黙で読書ばかりしていたそうです。陸大は首席卒業で、天皇を前に講演する御前講演の栄に浴しています。

半藤 そして参謀本部作戦部作戦課に配属された。ここで服部や辻などと机を並べていたのですから、彼らが果たした役割について話してくれると、あの戦争の裏面を解明することができると思うのですが、一切しゃべりませんね。

瀬島もそうですが、作戦部は陸大の優等生ばかりがいる奥の院なんです。この「優等生」というのは何を意味するのかといえば、あまり余計なことを言わないで、力のある人間にお任せ。自分たちはそれに乗るだけという人たちのことです。

保阪 作戦部は三宅坂の参謀本部二階にありましたが、ドアの前には常に衛兵が二人立っていて、作戦部員以外は入れなかったといいます。情報部の人間も入れなかったと聞きました。

これは戦後にわかったことですが、作戦部の参謀たちは完全な縦割りで、自分の担当以外は何も知らない。タコツボみたいな組織になっていたようです。部員たちは自分たちが立案した作戦について都合のよい情報だけに目を向けて、都合の悪い情報は無視していたといいます。正しい情勢分析など望みようもなかった。自分たちの願望だけで戦争指導を行っているわけですから、組織的に退廃していたと言われても仕方ありません。

半藤 私が聞いた範囲では、インパール作戦を視察してきた情報部の参謀が「戦況が悪いから退却したほうがいい」と具申したところ、瀬島が「余計なこと言うな。お前なんかが言う筋合いではない」と怒鳴ったというのですよ。つまり「お前は奥の院のものにあらず」ということです。

それぐらい奥の院の人たちはのぼせ上がっていた。周囲の声や情報を聞かず、自分だけが正しいと思い込んでいたのです。



牟田口廉也 ©文藝春秋

エリートたちは都合の悪い情報を無視し続けた

保阪 陸軍だけではなくそれは、海軍でも似たような状況だったようですね。軍令部にいた実松譲（さねまつゆずる）大佐に聞いた話ですが、軍令部総長だったときの嶋田繁太郎に悪い情報を持っていくと、「こんな情報を持ってくるな」と、報告の書類を投げつけられたそうです。

黒野 私は陸上自衛隊で情報の仕事に携わっていたことがありますが、似たようなことがありましたよ。国家戦略に関係する情報を上げたら、昔でいえば作戦部にあたる人間が、「こんな情報を上げてこられても、俺たちは何もできないじゃないか。こんなの出すな」と、怒鳴りこんできたことがありました。いまの自衛隊には何も権限がありませんから対応の仕様がないので、怒るのも無理からぬところがあるのですが、でも対応に困るような情報を上げるな、という言い草には参りました。

保阪 ああ、今でもあるんですね。聞きたくないことは聞かないし、見たくないことは見ないという。これも日本型エリートの問題でしょうか。

（半藤 一利,保阪 正康,福田 和也,戸部 良一,黒野 耐／ノンフィクション出版）