山田裕貴主演『爆弾』、主題歌は宮本浩次描き下ろし！ 歌声を堪能するリリックムービー解禁
山田裕貴主演の映画『爆弾』の主題歌に、エレファントカシマシの宮本浩次が書き下ろした新曲「I AM HERO」が決定。あわせて、同曲を使用したリリックムービーも解禁された。
【動画】『爆弾』宮本浩次描き下ろし「I AM HERO」 リリックムービー
本作は、『このミステリーがすごい！ 2023年版』（宝島社）、「ミステリが読みたい 2023年版」（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した呉勝浩による同名小説を映画化したリアルタイムミステリー。『キャラクター』『恋は雨上がりのように』の永井聡監督がメガホンをとる。
キャストには、主演の山田を始め、佐藤二朗、伊藤沙莉、染谷将太、坂東龍汰、寛一郎、渡部篤郎ら実力派が集結。取調室という密室と、爆弾の恐怖が潜む東京の街という対照的な空間で、それぞれが張り詰めた演技合戦を繰り広げる。
本作の主題歌を手がけるのは、日本を代表するロックバンド・エレファントカシマシのヴォーカルであり、ソロでも活躍する宮本浩次。これまでも数々の作品で印象的な楽曲を生み出し、観る者の心を揺さぶってきた彼が、本作のために詞・曲を手がけた新曲が「I AM HERO」だ。
本作でプロデューサーを務めた岡田翔太は、「本作は『今まで見たことのない1本』を追求しており、音楽の面でも“衝撃”を与えてくれる1曲を模索していました。宮本さんは私が子供の頃から大好きだったアーティストで、憧れの大人像でもあり、そんな今の宮本さんが『爆弾』にどう向き合い何が生まれるのかに興味が湧き素直にお願いしました。昨今耳にしたことがないような熱量の1曲を頂けました。本当に感謝です」とコメント。
宮本が今回の主題歌を担当するにあたり、永井監督との直接対話が実現。監督の本作への思いの強さと期待の大きさに心打たれたという宮本は、「『爆弾』で描こうとしている大きなテーマの一つは『本当の自分の声』だと私は思います。これこそ私たちが生きていく上で絶対に避けて通ることのできない恐ろしいテーマであり、永遠に未解決の問題でもある。そういう私なりの解釈を全力でこの曲『I AM HERO』に私は込めました」と熱い想いを語っている。
爆弾の存在を予告する謎の男・スズキタゴサク（佐藤）と対峙する主人公・類家を演じる山田は、この主題歌を聴き、「宮本さんが主題歌を担当されると伺った瞬間、直感的にタゴサクの顔が思い浮かびました。ところが、実際に“I AM HERO”“I AM HERO”と繰り返される歌詞を耳にしたとき、それはむしろ、自らを鼓舞しながら残酷で救いのない世界に立ち向かう類家の姿に重なって聞こえました。くじけそうな瞬間、背中を押してくれる楽曲ですし、映画『爆弾』を、爆発させてくれる力強いメッセージが込められている主題歌になっています。是非、映画と併せて楽しみにしていてください」と感慨深げに語っている。
主題歌情報と同時に公開となったのは、早くも楽曲の一端を“耳と目”で味わえるリリックムービー。舞台は映画の重要シーンのひとつ・取調室。そこに「俺の野望 俺の絶望 俺の明日 さあ行くぜI AM HERO I AM HERO I AM HERO I AM HERO」という宮本の力強い歌声が響き渡る。画面いっぱいに躍る印象的なフレーズと「映画『爆弾』」の巨大ロゴが視界を圧倒し、観る者の心を一気に鷲掴みにする。作品世界と真摯に向き合い生まれた主題歌「I AM HERO」が、劇中でどのような化学反応を起こすのか。まずはリリックムービーでその迫力を味わってほしい。
映画『爆弾』は、10月31日より全国公開。
※宮本浩次、山田裕貴ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■宮本浩次
私はこの四月、映画『爆弾』主題歌の件で永井聡監督とはじめてお会いしました。私と対面して席についた監督は映画で描こうとしている核心の部分と主題歌が荷うべき役割について力強く話されました。
私は永井監督のこの映画に賭ける意気込みと熱い思い、そして曲に寄せる大きな期待にいささか圧倒されながら、同時に感動したことをよく覚えております。会談後私はとても清々しい気持ちで帰りの車に乗り込み、監督の話を改めて頭の中で反芻しながらはやくも車中で主題歌の大まかな構想を得ることに成功しました。
『爆弾』で描こうとしている大きなテーマの一つは「本当の自分の声」だと私は思います。これこそ私たちが生きていく上で絶対に避けて通ることのできない恐ろしいテーマであり、永遠に未解決の問題でもある。そういう私なりの解釈を全力でこの曲「I AM HERO」に私は込めました。今はこの曲が映画『爆弾』を盛り上げる一助ともなりまた映画ともども愛される曲になりますように、そんな風に思っています。
最後に私に声をかけて下さった永井聡監督及びプロデューサー岡田翔太氏に心から感謝を申し上げます。このような大きな舞台で思い切った曲に仕上げることができました。本当にありがとう！
■山田裕貴
宮本さんが主題歌を担当されると伺った瞬間、直感的にタゴサクの顔が思い浮かびました。ところが、実際に“I AM HERO”“I AM HERO”と繰り返される歌詞を耳にしたとき、それはむしろ、自らを鼓舞しながら残酷で救いのない世界に立ち向かう類家の姿に重なって聞こえました。くじけそうな瞬間、背中を押してくれる楽曲ですし、映画『爆弾』を、爆発させてくれる力強いメッセージが込められている主題歌になっています。ぜひ、映画と併せて楽しみにしていてください。
■岡田翔太（企画・プロデューサー）
本作は「今まで見たことのない1本」を追求しており、音楽の面でも“衝撃”を与えてくれる1曲を模索していました。宮本さんは私が子供の頃から大好きだったアーティストで、憧れの大人像でもあり、そんな今の宮本さんが『爆弾』にどう向き合い何が生まれるのかに興味が湧き素直にお願いしました。昨今耳にしたことがないような熱量の1曲を頂けました。本当に感謝です。
