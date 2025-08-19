持ち運びも収納もスマートに！荷物もラクラク、アウトドアがもっと自由になる【コールマン】大容量の万能アウトドアキャリーカートがAmazonで販売中！
荷物もラクラク、アウトドアがもっと自由に！【コールマン】大容量の万能アウトドアキャリーカートがAmazonで販売中！
多くの荷物を楽に運べる簡単収束型ワゴン。大型タイヤでスムース楽々移動。ストッパー付タイヤでさらに使いやすい。両サイドにDリング付きで荷物の固定が出来る。収納カバー付き。
キャンプやアウトドアレジャーでたくさんの荷物を運ぶ際に大活躍。スポーツのクラブ活動・イベント・工事現場の備品運搬など、幅広い用途で使用できる。
たくさんの荷物を積みやすい約88×42×31（h）センチの荷台サイズ。荷物が多くかさばる際は付属のフック付きラバーバンドで荷物を固定して安定性を保ちながら運搬できる。ワンタッチで簡単にセットアップ＆収束でき、使用しないときはコンパクトに自立収納できる。
安定性のある大型の4輪タイヤで、芝生や不整地などでもスムーズに移動可能。タイヤにはストッパーが付いており、坂道でもしっかり固定できるので安全だ。
