なにわ男子・西畑大吾が“一番うれしい日”とは？ 「将来恐いんで」今夜の『さんま御殿』
今夜8月19日20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は、「独身有名人のお金の失敗SP」。貯金が大好きだという西畑大吾（なにわ男子）が、「一番うれしい日」を明かす。
オープニングでは、貯金が大好きだという西畑大吾（なにわ男子）に、さんまが「28歳で貯めたいと思うのか」と驚くと、西畑は「はい。将来怖いんで」と言い切り、「一番うれしい日」を明かす。初登場の片岡信和は、朝の情報番組で共演している羽鳥慎一アナウンサーに御殿の出演について相談したところ、羽鳥から「いやー難しいんだよね」と言われたことを告白。さらに、羽鳥が片岡に明かした“おもしろい返しができなかったときのさんまのリアクション”にはスタジオ中が爆笑。黒沢かずこ（森三中）や渡辺隆（錦鯉）も「あります！ あります！」と共感する。
トークテーマ「私ってお金の使い方ヘタかも!?と思った事」では、初登場の辛島美登里が「節約するつもりが逆に損をする」という買い物エピソードを披露。西畑はインドアすぎるがゆえにしてしまう割高な買い物で全員を驚かせる。風間トオルは、日当たりのいいガラス張りの家に住んでいるにもかかわらず、ある理由から「家の中の木陰で暮らしている」と語る。
えなりかずきは、ラーメンを作るために購入した寸胴を持て余し、今は別の用途に使っていると写真付きで説明。ボクシングWBC・IBF世界バンタム級王者の中谷潤人は、何の予定も立てず弾丸で海外旅行に行ってしまうと明かす。しかし、無計画ゆえの旅行先での行動に、さんまは「もったいないなあ！」と仰天する。
テーマ「今困っている事」では、辛島が、自身のヒット曲とキャラクターとのギャップから、趣味とはかけ離れた内容のファンレターやプレゼントが届いてしまうことに困惑していると明かす。整理整頓好きな片岡が部屋の写真を公開すると、片付きすぎた部屋の様子や変わった生活スタイルに、全員が「えー！」と驚がく。須田亜香里は「自立ができない」と悩みを告白。原因は親の過保護にあるといい、親が新幹線で須田のもとに駆けつける理由や、最近初めて経験したこと、さらには親がいないとできないことなどを明かすたびに、驚きの声が上がる。
独身メンバーが集う回だけに、“結婚”にまつわるトークも盛りだくさん。現在33歳で「35歳までに結婚がんばろうキャンペーン」をしている須田は、理想の男性像として「○○をしても許してくれる人」と告白。「結婚に焦っている」と明かす元バレー女子日本代表の迫田さおりの理想の男性像には、さんまが「俺じゃん」とロックオン。
黒沢は、自身を“テレビ番組の技術スタッフ”という設定にして、アイドルとの妄想恋愛を実演。パリ五輪レスリング金メダリスト・鏡優翔も、大好きな俳優からのプロポーズを妄想。そのプロポーズのセリフにさんまが「昭和30年やないか」とツッコむと、鏡はその言葉にどれだけ深い意味があるかを熱弁しはじめ、さんまを困らせる。
一方、佐々木美玲は今年4月に日向坂46を卒業したばかりとあって、黒沢らの結婚トークにある本音を漏らす。さらに、黒沢と須田による“こじらせ対決”も繰り広げられる。
『踊る！さんま御殿!!』「独身有名人のお金の失敗SP」は、日本テレビ系にて8月19日20時放送。
