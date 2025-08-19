乃木坂46・岡本姫奈、遠藤さくらとの“ヒット祈願”オフショットに反響「愛知県コンビ可愛い」
乃木坂46の岡本姫奈が18日、自身のインスタグラムを更新。遠藤さくらとの2ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】乃木坂46・遠藤さくら、初の水着姿を披露
岡本は「ヒット祈願もライブもめちゃくちゃ楽しかったです！ 香川〜！大好き〜！ また絶対帰ってくるからね！！！」とコメントを添え、キャップ姿で遠藤と並ぶオフショットを投稿。自然体の笑顔が印象的な1枚となっている。
これは、11日に放送された『乃木坂工事中』（テレビ東京系／毎週日曜24時15分）の「39thシングルヒット祈願」で撮影されたもの。2人は「四国八十八ヶ所」お遍路に挑戦し、39thシングルのヒットを祈願した。ともに愛知県出身の2人が並ぶ姿に、ファンからは「愛知県コンビ可愛い」といった声も寄せられている。
さらに乃木坂46は16日と17日、あなぶきアリーナ香川で「真夏の全国ツアー2025」の香川公演を開催。ヒット祈願からライブまで駆け抜けたメンバーの姿に、ファンからは「ヒット祈願＆香川公演お疲れ様でした」といったコメントが集まっている。
引用：「岡本姫奈」インスタグラム（＠okamotohina_official）
