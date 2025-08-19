Èþ½÷¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ü¡¼¥À¡¼27ºÐ¡¢Íá°á»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÍò¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÎÇòÇÈÀ¥³¤Íè¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²Æ¤é¤·¤¤Íá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇòÇÈÀ¥³¤Íè¡¢Íá°á»Ñ¡¡²£´é¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡Àè·î7·î¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ»»14ËçÌÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡Ø¥Ü¥¯¤ÎÈà½÷¤Î¥Ð¥°¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇòÇÈÀ¥¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÍá°á¤Ë²Ö²Ð¤Ë²°Âæ¡¢ÆüËÜºÇ¹â¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢²«ºª¤É¤¤Î¶õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÍá°á»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤é¤·¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Ï³¤ÊÕ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤¬Â¿¤¤ÇòÇÈÀ¥¤ÎÄÁ¤·¤¤Íá°á»Ñ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÍá°á¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¾Ð´éÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍá°á¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÇòÇÈÀ¥³¤Íè¡Ê¤·¤é¤Ï¤»¡¦¤«¤¤¤é¡Ë
1997Ç¯9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¡£¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ØÀéÍÕÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù·ÇºÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ü¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤òÅ¾Àï¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤ä¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£±Ç²è¡Ø¼Ì¿¿¹Ã»Ò±à 0.5ÉÃ¤Î²Æ¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÇòÇÈÀ¥³¤Íè¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kyra.97¡Ë
