¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡È·ò¼£¡É°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢À¸ÅÌ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤Îºá¿¼¤µ¡×¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¡Ö¿´¤Ë»É¤µ¤ë¡×
¡¡°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬¼ç±é¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢°ð³À¸ãÏº¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·ò¼£¡Ê°ëÂ¼¡Ë¤¬À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤Îºá¿¼¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¡ÖÀ÷¤ß¤ë¡Ä¡×¡Ö¿´¤Ë»É¤µ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä·ò¼£¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¤ò¸«¼é¤ë¼î¡¹¡ÊËÙÅÄ¿¿Í³¡Ë¤È»³ÅÄ¡ÊÊ¿´ä»æ¡Ë
¡¡2³Ø´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¡Ê³Ø¹»ÊÛ¸î»Î¡Ë¤Î·ò¼£¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤ÎËÌ¸¶¡ÊÃæÌîÍ¼Ó¡Ë¤«¤é¡¢Í½È÷¹»¤ÎÌÏ»î¤ÇÍÅç¡Ê±Éè½Ìï¡Ë¤¬¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤¿¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹»Ä¹¤Î°æ¸¶¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤ä¶µ°÷¤¿¤Á¤ÏÉÔÀµ¤Î¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢·ò¼£¤Ï¤½¤ÎÁ°¤ËÍÅç¤òÀµ¤·¤¤Æ»¤ØÆ³¤¯¤Ù¤¤À¤È¿Ê¸À¡£¤¹¤ë¤È¥Æ¥¹¥ÈÅöÆü¡¢·ò¼£¤«¤éÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡·ò¼£¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò¹µ¤¨¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬ÈÈºá¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¹Ô°Ù¤À¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡¢³Ø¹»¤Î¶ÈÌ³¤òË¸³²¤¹¤ëµ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤äÎ±Ç¯¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£²þ¤á¤Æ¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¤ä¤á¤ë¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÃ¶ÏÃ¤·½ª¤¨¤¿·ò¼£¤À¤Ã¤¿¤¬ºÆ¤Ó¡Ö¤·¤«¤·¡Ä¡×¤È¸ý¤ò³«¤¡Ö¡È¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤Îºá¿¼¤µ¡É¤Ï¡È¥Æ¥¹¥È¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¼«ÂÎ¤Îºá¿¼¤µ¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£Â³¤±¤Æ·ò¼£¤Ï¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Î´î¤Ó¤È¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤ÀÍ¥Îô¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Î±ÔÉÒ¤ÊÊªº¹¤·¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤ÊÊªº¹¤·¤ÇÌ¤Íè¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤¾¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ò¼£¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤Îºá¿¼¤µ¡É¤È¡È¥Æ¥¹¥È¤Îºá¿¼¤µ¡É¤ÎÏÃ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¡×¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Îºá¿¼¤µ¤ÎÏÃ¤¬À÷¤ß¤ë¡Ä¡×¡Ö¿´¤Ë»É¤µ¤ë¡×¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Îºá¿¼¤µ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÉ¾²Á¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÉ¬Í×¤ä¤·Æñ¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä·ò¼£¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¤ò¸«¼é¤ë¼î¡¹¡ÊËÙÅÄ¿¿Í³¡Ë¤È»³ÅÄ¡ÊÊ¿´ä»æ¡Ë
¡¡2³Ø´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¡Ê³Ø¹»ÊÛ¸î»Î¡Ë¤Î·ò¼£¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤ÎËÌ¸¶¡ÊÃæÌîÍ¼Ó¡Ë¤«¤é¡¢Í½È÷¹»¤ÎÌÏ»î¤ÇÍÅç¡Ê±Éè½Ìï¡Ë¤¬¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤¿¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·ò¼£¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò¹µ¤¨¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬ÈÈºá¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¹Ô°Ù¤À¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡¢³Ø¹»¤Î¶ÈÌ³¤òË¸³²¤¹¤ëµ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤äÎ±Ç¯¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£²þ¤á¤Æ¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¤ä¤á¤ë¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÃ¶ÏÃ¤·½ª¤¨¤¿·ò¼£¤À¤Ã¤¿¤¬ºÆ¤Ó¡Ö¤·¤«¤·¡Ä¡×¤È¸ý¤ò³«¤¡Ö¡È¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤Îºá¿¼¤µ¡É¤Ï¡È¥Æ¥¹¥È¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¼«ÂÎ¤Îºá¿¼¤µ¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£Â³¤±¤Æ·ò¼£¤Ï¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Î´î¤Ó¤È¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤ÀÍ¥Îô¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Î±ÔÉÒ¤ÊÊªº¹¤·¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤ÊÊªº¹¤·¤ÇÌ¤Íè¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤¾¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ò¼£¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤Îºá¿¼¤µ¡É¤È¡È¥Æ¥¹¥È¤Îºá¿¼¤µ¡É¤ÎÏÃ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¡×¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Îºá¿¼¤µ¤ÎÏÃ¤¬À÷¤ß¤ë¡Ä¡×¡Ö¿´¤Ë»É¤µ¤ë¡×¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Îºá¿¼¤µ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÉ¾²Á¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÉ¬Í×¤ä¤·Æñ¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£